شرطان لعودة زيدان إلى «الميرينجي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يفكر ريال مدريد الإسباني في كتابة تاريخ جديد مع الفرنسي «الأسطورة» زين الدين زيدان، بالعودة لقيادة «البلانكوس» لفترة ولاية ثالثة، تحسباً لاحتمالات رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنهاية هذا الموسم إلى البرازيل لتدريب منتخبها، حسبما ردد أكثر من مصدر هذا النبأ، إلى جانب حقيقة أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي لن يسمح ببقائه، إذا خرج «صفر اليدين» هذا الموسم، ولم يحصل على أي بطولة.

غير أن صحيفة «ديفينسا سنترال» الإسبانية ذكرت أن زيدان ابن مارسيليا، يضع شرطين لعودته مديراً فنياً في «السانتياجو برنابيو»، الأول يرتبط بجهازه الفني، حيث يرغب في أن يضم إليه المعد البدني جريجوري دوبون.

أما الشرط الثاني فيتعلق بالنجم البلجيكي إيدين هازارد، إذ يأمل زيدان في الاحتفاظ به واستمراره مع الفريق، مؤكداً - على حد قول الصحيفة- أنه لن يأتي إذا قامت إدارة الريال ببيعه حسبما تردد مؤخراً. يذكر أن زيدان نفسه هو من استقدم هازارد من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد قبل 4 سنوات، ومازال على اقتناع بإمكانياته وموهبته وقدرته على أن يعيده إلى سابق مستواه الرائع، عندما كان مع «البلوز».

وكان زيدان رفض في الصيف الماضي عرضاً لباريس سان جيرمان، ولكن الأمر يختلف كثيراً بالنسبة للريال، لأنه النادي الذي تألق فيه لاعباً «01/2006» ثم مديراً فنياً على ولايتين «16/2018» و«19/2021».

وحقق مع الريال مدرباً ثلاث بطولات دوري أبطال «شامبيونزليج» وبطولتي دوري محلي «ليجا» والسوبر الإسباني مرتين، والسوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين.