فايوريل بطل كأس «دولية الشارقة للشطرنج»



رضا سليم (الشارقة)

حقق المولدوفي فايوريل لورداتشيسكو لقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج بنسختها الثامنة والعشرين التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سنوياً خلال شهر رمضان، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، منهم 30 لاعباً من أصحاب الألقاب الدولية من 30 دولة.

وجاء فوز فايوريل بعد إثارة كبيرة في الأمتار الأخيرة بين لاعبي المقدمة وحسمها بالحصول على 8 نقاط من 9 جولات بواقع 7 انتصارات وتعادلين، فيما جاء بالمركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، الأوكراني بافل اليانوف، وحجز اليمني الأستاذ الدولي بشير القديمي مقعداً بين الكبار ليحتل المركز الثالث برصيد 7.5 نقطة أيضاً مبتعداً عن صاحب المركز الثاني بفارق كسر التعادل، والرابع الصربي إيجور ميلادينوفيتش، والخامس الفلبيني جوليوس ديراموس، والسادس الأوكراني آدم توخاييف، وحلّ المغربي مخلص العدناني سابعاً، وجاء ثامناً بطل العالم السابق للشباب وبطل أفريقيا المصري أحمد عدلي، والتاسع عمران الحوسني لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، فيما جاء بالمركز العاشر اليوناني افستراتيوس جريفاس.

وفاز عبدالرحمن محمد الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بجائزة أفضل لاعب إماراتي، فيما حصل سيف أحمد الزرعوني على جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وذهبت جائزة أفضل لاعبة في البطولة للأستاذة الدولية الكبيرة الأوكرانية إيفا سوليمانوفا.

وشهد حفل الختام وتكريم الفائزين الشيخ سعود بن عبد العزيز نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتريم مطر تريم رئيس الاتحاد، وعمر ذياب رئيس الاتحاد السوداني للشطرنج، وخالد عز الدين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشطرنج، وإحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج مدير أكاديمية طشقند الدولية، والمهندس وهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد.

وعبر الشيخ خالد بن حميد القاسمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن سعادته بالنجاح التنظيمي الذي حققته البطولة، مشيراً إلى أن الجولات لاقت إقبالاً كبيراً ومتابعة على منصات البث المباشر التي نقلت من خلالها المباريات وحفلي الافتتاح والختام، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد حول العالم بالبطولات الدولية التي ينظمها النادي.