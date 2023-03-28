ناجتس يعبر سيكسرز بأرقام يوكيتش

لوس أنجلوس (رويترز)

أعاد نيكولا يوكيتش تذكير الجميع، بأنه ما زال المرشح الأول لجائزة أفضل لاعب في الموسم للمرة الثالثة على التوالي، عندما حقق ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود دنفر ناجتس للفوز 116-111 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وتحدث العديد من النقاد عن أن جويل إمبيد لاعب سيكسرز، هو الأقرب لجائزة أفضل لاعب هذا الموسم بعد الأداء الرائع الذي يقدمه.

وفي غياب إمبيد للإصابة، تألق يوكيتش ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 29 هذا الموسم، ليحافظ على سجله المثالي مع ناجتس في هذه المباريات.

ولأول مرة هذا الموسم يخسر سيكسرز في أربع من خمس مباريات، كما غاب إمبيد للمباراة 14 هذا الموسم، ولم يلعب في دنفر منذ نوفمبر 2019.

وضمن الفريقان التأهل إلى الأدوار الإقصائية بالفعل.

وأحرز تايريز ماكسي 23 نقطة في الشوط الأول ليبقي سيكسرز في المباراة، حيث تأخر 61-57 قبل الاستراحة.

وواصل ناجتس تفوقه في الشوط الثاني ووصلت النتيجة إلى 83-61 في منتصف الربع الثالث بعدما أحرز يوكيتش 12 نقطة.

وبدا الفوز مضموناً مع تقدم ناجتس 110-91 قبل خمس دقائق من النهاية.

لكن سيكسرز، الذي غاب عنه جيمس هاردن للمباراة الرابعة على التوالي، بسبب إصابة في وتر العرقوب، انتفض ليقلص النتيجة إلى 114-111 قبل 29 ثانية من النهاية.

وسجل جيف جرين رميتين حرتين قبل 13.3 ثانية من النهاية ليحسم فوز ناجتس.

وأنهى يوكيتش المباراة برصيد 25 نقطة كما استحوذ على 17 كرة مرتدة، بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة.

وكان ماكسي الأكثر تسجيلاً في صفوف سيكسرز وله 29 نقطة.

وبانتصاره الرابع على التوالي حافظ ناجتس على صدارة القسم الغربي برصيد 51 فوزاً و24 خسارة.

ويحتل سيكسرز المركز الثالث في الشرق خلف ميلووكي باكس المتصدر، وبوسطن سيلتيكس وله 49 انتصاراً و26 هزيمة.