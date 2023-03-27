فرنسا في أمان وهولندا تستعيد الاتزان

باريس(د ب أ)

واصل المنتخب الفرنسي انطلاقته في بداية مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" المقررة في ألمانيا، وتغلب على مضيفه الإيرلندي 1 / صفر.

وعلى ملعب استاد "أفيفا" في دبلن، حسم المنتخب الفرنسي المباراة بهدف وحيد سجله بنيامين بافارد مدافع بايرن ميونيخ الألماني في الدقيقة 50. وكان المنتخب الفرنسي قد استهل مشواره في التصفيات بفوز كبير على نظيره الهولندي 4 / صفر يوم الجمعة الماضي، وحقق انتصاره الثاني ضمن منافسات الجولة الثانية لينفرد بصدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.

واستعاد المنتخب الهولندي اتزانه شيئاً ما بعد الهزيمة الثقيلة في الجولة الأولى، وتغلب على منتخب جبل طارق 3 / صفر، ليحصل على أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

وأنهى المنتخب الهولندي الشوط الأول متقدماص بهدف وحيد سجله ممفيس ديباي لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني في الدقيقة 23. وفي الشوط الثاني، أضاف ناثان آكي لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الهدفين الثاني والثالث للمنتخب الهولندي في الدقيقتين 50 و82 . وشهدت الدقيقة 51 من المباراة طرد ليام ووكر من صفوف منتخب جبل طارق.