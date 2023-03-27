منتخبنا يجرب نفسه أمام تايلاند اليوم

دبي (الاتحاد)

يواجه منتخبنا الوطني اليوم نظيره التايلاندي باستاد آل نهيان في ختام معسكره الداخلي في العاصمة أبوظبي، والذي يقام خلال فترة التوقف الدولية ضمن برنامج الإعداد للمشاركات المقبلة، أبرزها النهائيات الآسيوية والتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

وكان الأبيض قد خاض «وديته الأولى» أمام طاجيكستان التي انتهت نتيجتها بالتعادل السلبي من دون أهداف، حيث قام الجهاز الفني بتجربة أكبر عدد من اللاعبين الشباب للوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية ومنحهم الفرصة للعب المباريات الدولية.

من جهته استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا لاعب وسط نادي العين خالد البلوشي ومهاجم نادي النصر عبدالله أنور إلى المعسكر، فيما تم استبعاد كايو كانيدو الذي تعرض لخلع في مفصل الكتف والترقوة في ودية طاجيكستان، وسلطان عادل الذي تعرض هو الآخر للإصابة في كاحل القدم خلال الحصة التدريبية.