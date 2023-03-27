المطية يدشن العملة الرقمية «دهب سبورت»

دبي (الاتحاد)

دشن نادي المطية الرياضي، عملته الرقمية «دهب سبورت» بالبورصة العالمية، ليصبح أول نادٍ إماراتي يقوم بهذه الخطوة ضمن الضوابط والقوانين المحلية والدولية، جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في دبي بفندق إنتركونتننتال، بحضور عوض محمد بن الشيخ مجرن رئيس مجلس الشرف للنادي، وجمعة مدني رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، ومنيرة البلوشي الأمين العام للنادي رئيسة اللجنة النسائية، وعدد من القناصل المعتمدة لدى الدولة وكبار الشخصيات.

وثمن عوض محمد بن الشيخ مجرن، الجهود الطيبة التي يقوم بها مجلس الإدارة من أجل وضع نادي المطية على الطريق الصحيح والوصول مستقبلاً إلى آفاق أوسع وأجواء احترافية، موجهاً الشكر للحضور والذي يأتي ضمن الدعم اللوجستي للنادي. بدوره، أوضح جمعة مدني، أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات والخطوات مع جهات عالمية، سيتم من خلالها وضع اللبنة الأولى لكيان نادٍ نسعى أن يليق بإمارة دبي خاصة ودولة الإمارات عامة.