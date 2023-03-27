«أم الألعاب» تستشرف المستقبل في «المجلس الرمضاني»

خورفكان (الاتحاد)

أكد اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى حرص الاتحاد على ترسيخ الرؤى التشاركية مع الأندية لتطوير رياضة «أم الألعاب»، واكتشاف المواهب وتعزيز قدرات اللاعبين واللاعبات، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لاستشراف المستقبل.

وقال المر في المجلس الرمضاني الذي استضافة سعيد علاي النقبي بالتعاون مع نادي خورفكان، إن اتحاد القوى حريص على دعم البرامج والمبادرات التي تحقق التطور المطلوب في ألعاب القوى، لرفد المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على التمثيل المشرف للدولة في المحافل الخارجية.

وأوضح المر أن مهرجان «لبيك خورفكان» لسباق الجري المجتمعي الليلي المفتوح، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي خورفكان الرياضي الثقافي، يوم الجمعة المقبل يمثل حدثاً مهماً يجتذب مشاركة كبيرة من الفعاليات المجتمعية، كما أنه يجسد الاحتفاء بمناسبة فوز خورفكان بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023.

وتفاعل اللواء المر مع الآراء التي شهدها المجلس الرمضاني من المهتمين برياضة ألعاب القوى، وأهالي المنطقة حول الجهود المبذولة لتطوير رياضة «أم الألعاب»، وقال في تعقيبه على المداخلات:«لن ندخر جهداً يمكن أن يقودنا إلى الواقع الذي يمثل التطلعات الوطنية المشرفة، من خلال تصميم برامج طموحة وبناء منظومة متكاملة تسعى للوصول إلى أفضل النتائج، وفي كل مرحلة هناك تقييم يمنحنا الفرصة لتحديد الجوانب التي يمكن أن تمثل الأساس السليم الذي يقودنا إلى الواقع المنشود».

بدوره أكد سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي دعمهم الكامل لسباق «لبيك خورفكان»، الذي يمثل احتفالية خاصة بمناسبة فوز خورفكان بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023، انطلاقاً من الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تأكيد ريادة دولة الإمارات في شتى المجالات، من خلال المشاريع الرائدة في شتى المجالات وفق أفضل الممارسات.

وأوضح النقبي أن النادي يحرص على منهجه المتكامل الذي يحقق التطور في كافة الألعاب الرياضية، ويعزز التوجهات التي تحقق الاستدامة في البرامج المستقبلية، ضمن خطة استراتيجية تهدف لتنفيذ الأطر الداعمة للتطور الرياضي.