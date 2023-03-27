دبا الفجيرة يطلق البطولة الرمضانية للأشبال والبراعم

فيصل النقبي (دبا)

افتتح أحمد سعيد الضنحاني رئيس نادي دبا الفجيرة، البطولة الرمضانية للأشبال والبراعم «دبا تجمعنا» التي ينظمها النادي بملاعب أكاديمية النادي للاعبين من مواليد 2009-2013، والتي تستمر حتى منتصف شهر رمضان، بمشاركة نحو 330 لاعباً يمثلون 22 فريقاً جاءوا من مختلف مناطق مدينة دبا والأكاديميات والمدارس والمدن المجاورة بالإمارة.

ورحب عبدالله علي الظنحاني نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الألعاب الجماعية والفردية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرمضانية، خلال الافتتاح بالحضور، حيث أوضح في كلمته أن أهداف النادي من تنظيم البطولة تتمثل في تعزيز النشاط الرياضي والاجتماعي، وتشجيع ودعم الأبناء على ممارسة الرياضة في الليالي الرمضانية في أجواء رياضية تنافسية ممتعة لهم ولعائلاتهم.

وقام أحمد سعيد الظنحاني بتكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين والإعلام وموظفي النادي، وفرق الأكاديمية تحت 14 و12 عاماً الفائزة في مسابقات اتحاد كرة القدم.

ويُذكر أن الفرق المشاركة في البطولة التي تُقام على ملاعب أكاديمية نادي دبا تم تقسيمها على مجموعتين، فئة مواليد 2009-2010 وتضم 12 فريقاً، وهي عيال زايد، نجوم الحصن، البيان، أشبال النواخذة، السيف، المدرسة الهندية، البدية، مدرسة الينابيع، الهلال، برشلونة، الفهود، الصقور، بينما تضم المجموعة الثانية 10 فرق للفئات العمرية مواليد 2011-2012-2013، وهي، نجوم المشاهير، الإمبراطور، المدرسة الهندية، ريال مدريد، ضدنا، البدية، مدرسة الينابيع، ليفربول، مان يونايتد، دريم تيم.