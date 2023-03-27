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75 فارساً في البرامج التدريبية لأكاديمية «بوذيب» للفروسية

75 فارساً في البرامج التدريبية لأكاديمية «بوذيب» للفروسية
28 مارس 2023 02:19

أبوظبي (وام)

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أكد أحمد علي الجنيبي رئيس قسم التدريب في «أكاديمية بوذيب» وجود برامج متكاملة لتدريب الطلبة على جميع أنواع رياضات الفروسية مثل القدرة وقفز الحواجز والتقاط الأوتاد والترويض وفرق الاستعراض، وفق أفضل الممارسات.
وأشار إلى مشاركة أكثر من 75 فارساً وفارسة في البرامج التدريبية المسائية، التي ينظمها النادي في شهر رمضان، بدعم من أولياء الأمور الذين يغرسون في نفوس أبنائهم أهمية هذه الرياضة، وتعزيز الشغف بها، ومتابعة التدريبات لتشجيعهم، لافتاً إلى استدامة البرامج التدريبية في شهر رمضان المبارك، بتدريبات متنوعة وسط إقبال متزايد من الطلبة والفرسان على المشاركة، لتحسين مهاراتهم والارتقاء بقدراتهم، بتواجد أفضل المدربين في رياضة الفروسية.
وقال: نتبنى البرامج الجيدة التي تهدف لاكتشاف العناصر المتميزة في الفروسية، خاصة أنها رياضة تمثل إرثاً مهماً نابعاً من عراقة وأصالة دولة الإمارات في الاهتمام بالفروسية، وتصميم البرامج الطموحة التي تسهم في إعداد أجيال من الفرسان والأبطال لرفع رايات دولة الإمارات في المحافل الخارجية.
وأكد: لدينا مشاركات مختلفة في المهرجانات التي تقام داخل الدولة، لإبراز التطور الذي حققه فرسان الأكاديمية، وإكسابهم المهارات المتميزة، وصقل خبراتهم، للاستفادة من هذه المشاركات في تطوير قدراتهم، وتنمية مهاراتهم، بما يقودهم لأفضل المستويات التي تمهد الطريق للوصول إلى النتائج المشرفة في الفعاليات الدولية.

الإمارات
الفروسية
قفز الحواجز
القدرة
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