المبارزة.. بصمة على «بساط ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة المبارزة، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تستمر حتى 10 أبريل المقبل، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية.

وتقام منافسات بطولة المبارزة ضمن ثلاث فئات، هي مسابقة سلاح سيف المبارزة «الآيبيه» لفئة الرجال/ دولي، ومسابقة سلاح سيف الشيش «الفلوريه» لفئة الرجال/ دولي، ومسابقة سلاح السيف العربي «السابر» لفئة الرجال/ دولي، وتقام المنافسات على مرحلتين، تشمل الأولى دوري المجموعات من دور واحد، وينتقل المتأهلون إلى المرحلة الثانية وهي دور خروج المغلوب من مرة واحدة، وسيتم تطبيق الإصدار الأخير من قانون الاتحاد الدولي للمبارزة في تحكيم وإدارة جميع مباريات البطولة.

من ناحية أخرى، تتواصل الجوائز النقدية اليومية التي تقدمها اللجنة المنظمة للجماهير بالتعاون مع «إف تي إن إف تي» والبالغة 10 آلاف درهم يومياً للأيام الأولى، على أن تزداد في الأدوار النهائية للدورة ليصل مجموعها إلى 270 ألف درهم نقداً للجماهير، التي تشارك في السحوبات الإلكترونية، إلى جانب السحب على 6 سيارات فورد حديثة تبلغ قيمتها أكثر من 730 ألف درهم، تقدمها اللجنة المنظمة بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات راعٍ رئيسي للدورة.

وتأهل الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، إلى دور الثمانية في منافسات اللعبة لفئة التصنيف المحلي 10 نقاط، بعد فوزه مع أرشام مرادي على الثنائي راشد الريس وعمر عيسى بنتيجة 7-5 و6-1، كما فاز الثنائي جوناثان جرين وكولين مرشال على الثنائي نصر الكتبي ومبارك الكتبي بنتيجة 6-2 و6-2، وفاز الثنائي نيكولا سياسيا وبيال باليستر على الثنائي محمد أهلي وبلال قرني بنتيجة 6-0 و7-5، وفاز الثنائي مروان خوري وعلي أهلي على الثنائي حمد المازمي ومحمد القاسم بنتيجة 6-4 و5-7 و10-6.

كما فاز الثنائي أنشول شوبال وإشان شوبال على الثنائي عمر العارف وأحمد العوضي بنتيجة 6-1 و6-1، وفاز الثنائي حسام الدين عامر ورانجان براديب على جاسم النعيمي وعمر محمد بنتيجة 6-2 و6-0، وتأهل الثنائي عمر البستكي ومورتيز إيكرت بعد غياب الثنائي عمير الزرعوني وحميد بن لاحج، وتأهل أيضاً الثنائي عيسى المرزوقي وأحمد حمادة بعد غياب الثنائي حيدر قرشي وإيثان وارتون.

وفي منافسات الفئة المحلية المزدوجة إماراتي ووافد المفتوحة، تأهل الثنائي خافير لوبيز وعبدالله عبدالعزيز إلى النهائي بعد فوزهما على روبرتو رودريجيز وفارس الجناحي في نصف النهائي بنتيجة 6-4 و6-1، كما فازا على الثنائي مايد العوضي وجابي ليما في مباريات ربع النهائي بنتيجة 6-1 و6-0.

وتأهل أيضاً الثنائي سيرجيو الكوريسا وعبدالله أهلي إلى نهائي الفئة المزدوجة، بعد فوزهما بنصف النهائي على محمد الشامسي ودانيل بلانكو بنتيجة 6-2 و7-5، وفي ربع النهائي على الثنائي ماجد الجناحي وسباستياو ماريا بنتيجة 6-1 و6-0.

وتنطلق اليوم منافسات بطولة الاتحاد الدولي للفئة الذهبية للبادل، التي تستمر حتى 2 أبريل وتقام منافساتها في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، ويتنافس فيها اللاعبون المحترفون من المسجلين في الاتحاد الدولي للعبة.

وتقام منافسات الدراجات الهوائية لمسافة 77 كيلومتراً، ضمن 9 فئات في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، يومي الخميس والجمعة 30 و31 مارس، حيث تقام منافسات فئة كبار المواطنين والمقيمين رجالاً وسيدات فوق 50 سنة، وفئة أصحاب الهمم بدراجات الطريق ودراجات اليد، والمكفوفين لمسافة 20 كيلومتراً، والفئة المفتوحة «رجال» يوم الخميس 30 مارس، فيما تقام منافسات فئة الهواة للمواطنين والمواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني، والفئة المفتوحة للسيدات يوم الجمعة المقبل.