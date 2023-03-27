الدراجات.. سباق مجتمعي في «عجمان الحكومية»

عجمان (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم منافسات سباق الدراجات الهوائية، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان المبارك.

وتقام منافسات السباق في مضمار الصفيا وتمتد لمسافة 6 كيلومترات، وبمشاركة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع وموظفي الدوائر الحكومية من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات.

كانت منافسات الكرة الطائرة الشاطئية قد انطلقت الأحد، بإقامة 3 مباريات مثيرة، وسط حضور جماهيري مميز، حيث حصد فريق «فولي لايف» أول 3 نقاط بفوزه على فريق جامعة المدينة عجمان بعدما تغلب عليه بشوطين من دون رد، بمجموع نقاط 50 مقابل 15، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وفي المباراة الثانية حقق فريق اونلي فريش فوزاً صعباً على الإدارة العامة للدفاع المدني بشوطين مقابل شوط واحد لتنتهي المباراة بمجموع نقاط 62 مقابل 57.