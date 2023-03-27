الثلاثاء 28 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الدراجات.. سباق مجتمعي في «عجمان الحكومية»

جانب من منافسات الكرة الطائرة الشاطئية
28 مارس 2023 02:19

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"محمد بن زايد للعلوم الإنسانية" تسلط الضوء على تجارب روائيات إماراتيات
بحث إجراءات الشحنات الغذائية المستوردة في عجمان

تنطلق مساء اليوم منافسات سباق الدراجات الهوائية، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي،  برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان المبارك.
وتقام منافسات السباق في مضمار الصفيا وتمتد لمسافة 6 كيلومترات، وبمشاركة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع وموظفي الدوائر الحكومية من الرجال والسيدات من مختلف الجنسيات.
كانت منافسات الكرة الطائرة الشاطئية قد انطلقت الأحد، بإقامة 3 مباريات مثيرة، وسط حضور جماهيري مميز، حيث حصد فريق «فولي لايف» أول 3 نقاط بفوزه على فريق جامعة المدينة عجمان بعدما تغلب عليه بشوطين من دون رد، بمجموع نقاط 50 مقابل 15، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى.
وفي المباراة الثانية حقق فريق اونلي فريش فوزاً صعباً على الإدارة العامة للدفاع المدني بشوطين مقابل شوط واحد لتنتهي المباراة بمجموع نقاط 62 مقابل 57.

سباق الدراجات الهوائية
الدراجات الهوائية
عجمان
دائرة الموارد البشرية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع ذ
عربي ودولي
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع سن التقاعد
اليوم 14:33
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
الرياضي
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
اليوم 14:30
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
الرياضي
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
اليوم 14:17
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
دنيا
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©