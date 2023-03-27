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6 أهداف في افتتاح بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة

6 أهداف في افتتاح بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة
28 مارس 2023 02:19

الشارقة (الاتحاد)

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حقق فريق دائرة التسجيل العقاري فوزاً كبيراً على هيئة الطرق والمواصلات بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في افتتاح فعاليات البطولة الخامسة والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 11 فريقاً يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة.
وشهدت المباراة الافتتاحية سيطرة كاملة منذ بداية المباراة لفريق التسجيل العقاري، الذي استطاع أن يحسم الشوط الأول بالتقدم بهدفين مقابل لا شيء، وظهر التفاهم والانسجام الكبير بين لاعبي التسجيل، ومع بداية الشوط الثاني حاول فريق الطرق والمواصلات من تقليل الفارق وأحرز أول أهدافه ليعاود فريق التسجيل التألق مرة أخرى لينهي المباراة بفوز مستحق لفريق التسجيل العقاري على فريق هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، أحرز للتسجيل المتألق حميد الزعابي ثلاثة أهداف وهدف لكل من علي الحمادي وراشد سيف، بينما أحرز هدف المواصلات اللاعب محمود فتحي.
حضور مميز
وشهد المباراة الافتتاحية الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة وأعضاء مجلس إدارة نادي موظفي الشارقة ونادي الثقة للمعاقين وممثلو الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.
وتقام مساء اليوم مباراتان ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث يتقابل فريق مجلس الشارقة الرياضي مع فريق الإدارة العامة للدفاع المدني، وفي المباراة الثانية فريق مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مع بلدية مدينة الحمرية.

الإمارات
دائرة التسجيل العقاري
الشارقة
بطولة المؤسسات الحكومية
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