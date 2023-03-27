مشاركة ناجحة لشرطة أبوظبي في بروكسل جراند سلام للجو جيتسو

أبوظبي (وام)

أكد العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على مشاركة منتخباتها الرياضية في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق النتائج المشرفة، والتي تليق باسم القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعد إنجاز البطولة الشرطية في هولندا وتحقيق الميداليات والمراكز المتقدمة.

وأوضح أنه توجد خطة معتمدة لتنظيم فعاليات وبطولات رياضية تنافسية متنوعة خلال شهر رمضان المبارك، لجميع المنتسبين تتضمن الكرة الشاطئية، وشد الحبل، وكرة القدم والدراجات الهوائية والجو جيتسو، والقتال المختلط MMA وغيرها من البطولات في مناطق مختلفة بأبوظبي في منطقة الكرامة وشاطئ الكورنيش وجزيرة الحديريات ونادي الجزيرة.

وقال: القيادة الشرطية وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي تحرص على توفير الإمكانات لتأهيل الفرق الرياضية، ودعمها بالخطط والبرامج التدريبية ضمن منظومة رياضية متكاملة، وتهيئة البيئة المحفزة والمشجعة لمنتسبيها، لتعزيز قدراتهم، وإعدادهم البدني والذهني، وتوفير المقومات كافة التي ترسخ مفهوم الرياضة، بما يسهم في نشر ثقافة الرياضة وإيجاد أجواء تنافسية بين الكوادر الشرطية، وتعزيز روح التواصل والتعاون والمنافسة بين كافة القطاعات الشرطية.

وأكد حرص القطاعات الشرطية على المنافسة القوية لتحقيق أفضل النتائج في المسابقات المختلفة، لتعزيز رصيدها من النقاط لأجل المنافسة على درع معالي القائد العام للتفوق الرياضي الذي يتضمن بطولة المدير العام وبطولة الشيخ مبارك بن محمد للرماية والبطولة الرمضانية، مما يمثل دافعاً قوياً لتطوير القدرات وتعزيز المهارات.

ولفت إلى أن البطولة التي نظمتها رابطة أبوظبي للجو جيتسو في بروكسل مؤخراً، تعد أول مشاركة دولية لشرطة أبوظبي بالتنافس مع أبطال العالم للجو جيتسو، حيث كان مردود اللاعبين متميزاً بالمستوى والنتائج، رغم أن المنافسة كانت أمام رياضيين من محترفي الجو جيتسو، إضافة إلى عدد من المصنفين الأوائل عالمياً، من حملة الحزامين الأسود والبني، فضلاً عن مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وأضاف العميد عصام عبدالله آل علي أن البطولة كانت فرصة مهمة لتعزيز تصنيف اللاعبين المشاركين من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ورفع جاهزيتهم للمشاركة في البطولات العالمية المقبلة، مثل جراند سلام، وأبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، لتعزيز تصنيف أكاديمية شرطة أبوظبي للجو جيستو، وتوجنا جهودنا بحصولنا على المركز الثالث في التصنيف العام برصيد 9 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين و4 فضيات و3 برونزيات.

وأشار إلى أن فريق شرطة أبوظبى حقق على المستوى المحلي المركز الثاني ببطولة الألعاب الحكومية في دبي، وهي من ضمن البطولات الكبرى وتشهد منافسة كبيرة بين أكثر من 82 فريقاً حكومياً.