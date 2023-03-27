صدارة ثلاثية لـ«دولية الشارقة للشطرنج»

رضا سليم (الشارقة)

تصدر ثلاثة لاعبين قمة اليوم الأول من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج في نسختها الـ 28، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من بينهم 30 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية، من 30 دولة.

وجاءت الصدارة بالعلامة الكاملة 5 نقاط من 5 جولات، يتقدمهم بطل العرب وأفريقيا المصري باسم أمين المصنف الثاني على البطولة، بعد فوزه في الجولة الخامسة على اليمني بشير القديمي، ويقاسمه الصدارة المغربي مخلص العدناني بعد فوزه على بطل العالم السابق للشباب المصري أحمد عدلي، وبالعلامة الكاملة أيضاً تمكن المولدافي فايوريل لورداتشيسكو من الفوز على الفلبيني برايل أريلانو، فيما جاء 5 لاعبين في المركز الثاني برصيد 4.5 نقطة، وهم الأوكراني بافل اليانوف المصنف الأول على البطولة والذي اكتفى بتقاسم نقطة الجولة الخامسة مع مواطنه آدم توخاييفو لييقى كلاهما في المركز الثاني، والصربي إيجور ميلادينوفيتش والفلبيني أوليفر ديماكيلينج ومواطنه جوليوس دي راموس.

كان عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، قد افتتح البطولة بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد العربي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والشيخ خالد بن حميد القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وتريم مطر تريم رئيس الاتحاد.

وأعرب عيسى هلال الحزامي، عن سعادته بما يحققه نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بعد مرور 10 سنوات على إنشاء النادي الذي يعد أكبر أندية الشطرنج في العالم، وقال: «فخورون بنادي الشارقة والسمعة المكتسبة على مستوى العالم بفضل جهود مجلس إدارة النادي».

وأضاف: هناك دور كبير للنادي في نشر اللعبة في كل أندية الإمارة، وهو ما نشاهده في بقية الأندية التي باتت تنظيم بطولات لها حجمها وهذا العمل خلال عامين فقط، ووجدنا عدداً كبيراً من اللاعبين واللاعبات في هذه الأندية.

وأكد جمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي، أن مشاركة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الألقاب العالمية يرفع من مستوى البطولة والتنافس بين اللاعبين، مشيراً إلى أن البطولة منذ إقامتها قبل 28 عاماً تعتبر محط اهتمام وانتباه عدد من اللاعبين الكبار، مشيراً إلى أنه يتم استخدام الرقعة الإلكترونية لنقل المباريات للعالم عبر شبكة الإنترنت على الطاولات العشر الأولى، موضحاً أن مجموع جوائز البطولة 37 ألف درهم للعشرة الأوائل، بجانب الجوائز التشجيعية لأفضل لاعب من الإمارات وأفضل لاعب من النادي.