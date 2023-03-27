محمد علي حسين.. «فيلسوف» الرياضة الخليجية يترجل

دبي (الاتحاد)

فقدت الرياضة الخليجية والبحرينية المغفور له محمد علي حسين «أبو عدنان»، أحد أبرز رموز الإعلام الرياضي، وأحد الصحفيين المميزين بصحيفة «الاتحاد» على مدار سنوات طويلة، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد مشوار حافل مع الرياضة البحرينية والإماراتية على مستوى الإعلام أو الرياضة، وامتلأ بالعطاء على مستوى التحكيم والتعليق في كرة اليد، كما عمل مدرساً للتربية الرياضية في أبوظبي.

وبدأ محمد علي حسين مشواره الرياضي في البحرين، وكان ضمن المساهمين في تدشين هوية كرة اليد البحرينية، إضافة إلى عمله كحكم، قبل أن ينتقل للعمل في سبعينيات القرن الماضي مع اتحاد الإمارات لكرة اليد، كما مارس التعليق على الدوري الإماراتي لسنوات طويلة، قبل أن يعود إلى البحرين عام 2006 ويستكمل مسيرته.

واشتهر محمد علي حسين بكتاباته المتميزة، وصاحب قلم ذهبي عبر صفحات جريدة الاتحاد لسنوات طويلة، حيث قدم الكثير من خبراته للقارئ، كما كان من الفريق المؤسس لمجلة «سوبر» الرياضية وكانت له أطروحات في صحف بحرينية، ويعتبر أيضاً من رواد التحكيم البحريني والمعلقين البارزين في الألعاب الجماعية للصالات، من خلال قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين، كما عمل معلقاً بقناة البحرين الرياضية، وأطلق عليه لقب «فيلسوف الرياضة» واشتهر بعبارات كثيرة مميزة في التعليق كانت مدرسة لكل من جاء بعده، وتخصص في التعليق على ألعاب اليد والسلة والطائرة.

وترأس الزميل الإعلامي الراحل القسم الرياضي في صحيفة «الوطن» البحرينية، وقبلها ترأس القسم الرياضي في صحيفة «الوحدة» في أبوظبي، ويعتبر محمد علي حسين من أقدم المعلقين الرياضيين في الخليج، بعدما دخل مجال التعليق بالصدفة، عندما كانت تقام إحدى مباريات كرة اليد على أحد الملاعب الخارجية وطلب منه أحمد الفردان رئيس اتحاد اليد آنذاك التعليق على المباراة، ليبدأ المشوار عام 1976، كما عمل في المجال الصحفي لأكثر من 30 عاماً، ابتعد «أبو عدنان» عن التعليق واعتزل الحياة الرياضية في السنوات الأخيرة بسبب مرضه.