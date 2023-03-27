حتا «إعصار» الدقائق القاتلة في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل فريق نادي حتا بتعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى، بفوزه الثمين أمام مضيفه الحمرية 2- 1 مساء الأحد ضمن الجولة 27، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة، ويوسع فارق الصدارة بينه وأقرب ملاحقيه دبا الحصن الوصيف والغائب عن الجولة إلى 8 نقاط كاملة، مقابل 50 نقطة للإمارات «الثالث»، والذي يختتم الجولة بمباراته المؤجلة أمام مضيفه التعاون الخميس المقبل على ملعب الأخير.

وحسم «الإعصار» المواجهة أمام مضيفه الحمرية بهدف متأخر حمل توقيع المدافع عبدالله جاسم من كرة رأسية في الدقيقة 90، مستفيداً من ركلة حرة نفذت داخل منطقة الجزاء، وهو الفوز السابع من أصل 18 لحتا في الدوري، الذي يحسمه الفريق في الدقائق القاتلة بعد الدقيقة 80، بما نسبته 38.8% من الانتصارات في الدوري.

ويحمل سجل «الإعصار» المرشح الأبرز لحسم لقب دوري الأولى في الموسم الحالي 2022- 2023، وحجز بطاقة التأهل الأولى لدوري المحترفين في الموسم المقبل 2022- 2023، تحقيقه 7 انتصارات ثمينة في الوقت القاتل، استهلها في المواجهة أمام ضيفه جلف أف سي 4-3 في الجولة الرابعة، بعدما سجل الهدفين الثالث والرابع بواسطة الثنائي عبدالله جاسم وخلفان النوبي في الدقيقتين 91 و95.

وقاد دينسلون جونيور «الإعصار» لتخطي عقبة مضيفه الفجيرة 2-1 في الجولة الخامسة، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 88، وعاد اللاعب نفسه ليحسم المواجهة أمام التعاون 3-2 في الجولة التاسعة بتسجيله الهدف الثالث للإعصار في الدقيقة 80.

وشهدت مواجهة حتا أمام مضيفه سيتي 2-1 في «الجولة 17»، تسجيل المهاجم «البديل» سيف سالم هدف الفوز في الدقيقة 94، بعد دخوله بديلاً لخلفان النوبي في الدقيقة 86، وبالنتيجة ذاتها حسم أيمن رشوق لاعب حتا الفوز لفريقه أمام جلف اف سي في الجولة 21 بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 83.

واحتفل الهولندي ميشيل فردي بتسجيل هدف الفوز لفريقه حتا أمام ضيفه بينونة 2-1 في الدقيقة 87 من عمر المباراة، التي أقيمت على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 24، قبل أن يعيد المدافع عبدالله جاسم السيناريو في مباراة الحمرية 2-1 ضمن الجولة 27، والتي ضمنت لفريقه حصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

أهداف الوقت القاتل لحتا في دوري الأولى

الجولة 4: حتا - جلف أف سي/ 4-3/ عبدالله جاسم 91 وخلفان النوبي 95

الجولة 5: الفجيرة - حتا/ 1-2/ دينيلسون جونيور 88

الجولة 9: التعاون - حتا/ دينيلسون جونيور 80

الجولة 17: سيتي - حتا/ 1-2/ سيف سالم 94

الجولة 21: جلف اف سي - حتا/ 1-2/ أيمن رشوق 83

الجولة 24: حتا - بينونة/ 2-1/ ميشيل فردي 87

الجولة 27: الحمرية - حتا/ 1-2/ عبدالله جاسم 90