أهداف «أدنوك للمحترفين» ترقص «السامبا» بنسبة 19%

علي معالي(دبي)

قبل انطلاق الجولة الـ 21 من دوري أدنوك للمحترفين يدور سباق برازيلي شرس على لقب الهداف، بعد أن سجل 24 لاعباً برازيلياً 79 هدفاً من أصل 408 أهداف تم تسجيلها في البطولة حتى الآن، وهو ما يعادل نسبة تفوق الـ 19% من معدل التهديف حتى نهاية الجولة الـ 20، وقبل انطلاق الجولة المقبلة يوم الجمعة المقبلة.

ويلتهب الصراع على صدارة الهدافين بين 3 لاعبين هم: جواو بيدرو «29 عاماً» مهاجم نادي الوحدة، ولورنسي دو «27 عاماً» لاعب البطائح، وكايو لوكاس «28 عاماً» مهاجم الشارقة، حيث يتصدر الأول القائمة برصيد 12 هدفاً، يليه الثاني بـ 10 أهداف، ثم الثالث بـ 9 أهداف، وبينما يعد الثنائي جواو بيدرو، وكايو لوكاس من العناصر القديمة في ملاعبنا، حيث تواجد بيدرو مع الظفرة في موسم 2019- 2020، وفي موسمه الأول مع «الفارس» سجل 12 هدفاً في 17 مباراة، مما جعل نادي بني ياس يستعين به في الموسم التالي 2020- 2021، حيث سجل 18 هدفاً في 24 مباراة، لينتقل في الموسم الثالث له إلى صفوف نادي الوحدة 2021- 2022، حيث أحرز في موسمه الأول 14 هدفاً في 26 مباراة، بينما يسعى في الموسم الحالي للاقتراب من رقمه في الموسم الماضي، ويُعادل موسمه الأول في ملاعبنا بـ 12 هدفاً، ليتزعم هدافي «السامبا» حتى الآن.

على الجانب الآخر، خاض كايو لوكاس مشواراً طويلاً في ملاعبنا، منذ تجربته الأولى في دورينا موسم 2016- 2017، حيث سجل في موسمه الأول مع «الزعيم» 12 هدفاً في 24 مباراة، وظل بالعين 3 مواسم قبل العودة للبرتغال، ثم عاد منها إلى الشارقة ليصل معهم إلى الموسم الرابع حتى الآن، وكانت أعلى نسبة تهديف لكايو مع الشارقة في الموسم الماضي بـ 14 هدفاً في 20 مباراة، ويحاول اللاعب خلال بقية مباريات الموسم الجاري أن يتخطى ما حققه من في ملاعبنا من قبل.

في الوقت نفسه، يعد لورنسي دو القادم من الدوري التركي مفاجأة دورينا، حيث استطاع أن يثبت كفاءته في أول موسم خلال 20 مباراة بتسجيل 10 أهداف مع فريق يلعب لأول مرة في دوري المحترفين، وهي أعلى نسبة تهديف في مشواره الكروي، الذي بدأ في البرازيل، مروراً بالبرتغال ثم تركيا، حتى الوصول إلى صفوف «الراقي».

وعن بقية الأهداف التي سجلتها الأقدام البرازيلية حتى الآن، فجاءت عبر لوان بيريرا «الشارقة» بواقع 6 أهداف، وجلبيرتو أوليفيرا سوزا «الوصل» بعدد 5 أهداف، وإيجور جيسوس «شباب الأهلي» ورافائيل إلياس «بني ياس» ولكل منهما 4 أهداف، وتياجو دي ليونكو «الظفرة»، ألفارو أوليفيرا «دبا»، جابريال دي سوزا «الوصل»، يوري سيزار «شباب الأهلي»، جيمارايس دي باولا «دودو» «خورفكان» ولكل منهم 3 أهداف، وبرونو كونكيكاو «الجزيرة»، إريك دي مينيزيس «العين»، إدواردو داسيلفا «دبا»، ولوكاس بيمينتا «الوحدة»، أنطونيو فالمور جونيور «خورفكان» ولكل لاعب هدفان، في حين سجل هدفاً كل من لوكاس كانيدو وكلاوديو رافائيل «الظفرة»، وماتيوس بيريرا «الوحدة»، وجوناثان سانتوس «العين»، وسايلي صامويل «بني ياس»، بيدرو كاسترو «دبا»، رامون لوبيز «خورفكان»، جوستافو أليكس «الشارقة»، جيلهيرمي داسيلفا «شباب الأهلي» ولياندرو سباداكيو «اتحاد كلباء».