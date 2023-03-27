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ساوثجيت يحذر بعد «البداية القوية»

ساوثجيت يحذر بعد «البداية القوية»
27 مارس 2023 21:38

لندن(د ب أ) 

حذر جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، من أن طموح الفريق لاستعادة المجد عبر كأس الأمم الأوروبية، قد يواجه تهديداً في حال التراخي أو تراجع التركيز والالتزام بعد البداية القوية التي حققها المنتخب في مشوار التصفيات.
واستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بالفوز على نظيره الإيطالي حامل اللقب في عقر داره 2 / 1 يوم الخميس الماضي، ثم واصل انطلاقته القوية بالفوز على نظيره الأوكراني، الذي وصل لدور الثمانية في يورو 2020، بنتيجة 2 / صفر أمس الأحد.
ونجح المنتخب الإنجليزي بذلك في استعادة توازنه بشكل جيد بعد خروجه من كأس العالم 2022 من دور الثمانية في ديسمبر الماضي. 

وكان الفوز في مباراة يوم الخميس هو الأول للمنتخب الإنجليزي على نظيره الإيطالي في عقر داره منذ عام 1961. 

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واستفاد المنتخب الإنجليزي من الدعم الجماهيري الكبير في استاد ويمبلي ليهزم أوكرانيا بهدفين ويحصد بذلك ست نقاط من مباراتيه الأوليين بالمجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً مقدونيا الشمالية ومالطا. 

وتبدو مهمة المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل يورو 2020، سهلة في حصد ست نقاط أخرى أمام مقدونيا الشمالية ومالطه في فترة التوقف الدولي المقبلة في الصيف، لكن ساوثجيت لن يسمح بالإفراط في الثقة.
وقال ساوثجيت بشأن المباراتين المقبلتين أمام مالطا ومقدونيا الشمالية في يونيو: "أتوقع أن الجميع يود التواجد هنا وأن يكون جزءًا من الحدث."
وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "سنسعى بالطبع إلى إنعاش مجموعة اللاعبين من الناحية النفسية عبر منحهم بعض الوقت خارج المنافسات بعد نهاية الموسم."
وتابع: "لكن إذا بدأنا نفكر في أنه لا يجب علينا الحضور بقوة في يونيو لأن التصنيف العالمي للمنافسين الاثنين المقبلين ليس مرتفعاً مثل المنافسين اللذين التقيناهما، فسنواجه أزمة حقاص.
" وأضاف ساوثجيت: "هذا ليس النهج الذي سنتبعه، ولا أعتقد أن الفريق بهذه العقلية."

ساوثجيت
كأس أمم أوروبا
منتخب إنجلترا
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