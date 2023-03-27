الفيفا يجدد شراكته مع الرابطة الأوروبية حتى 2030

لوزان(أ ف ب)

جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، مذكرة تفاهم مع رابطة الأندية الأوروبية للعبة حتى نهاية عام 2030، وذلك خلال الجمعية العامة الـ29 للرابطة في العاصمة المجرية بودابست.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان على موقعه الرسمي أن هذه الاتفاقية "ستعزز العلاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية، كما ستمنح استقراراً طويل الأمد للعبة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء".

وتضمنت مذكرة التفاهم هذه إشارة إلى برنامج توزيع الأرباح على الأندية، التي تسرح لاعبيها للمشاركة في كأس العالم للرجال، إذ سيرتفع المبلغ الممنوح إلى 355 مليون دولار في مونديالي 2026 و2030 بعد أن كان 209 مليون دولار في مونديالي 2018 و2022.

كما تضمنت تجديد الأندية التزامها حتى عام 2030 بروزنامة المباريات الدولية، التي وافق عليها مجلس فيفا بالإجماع في 14 مارس الحالي.

وأكدت رابطة الأندية الأوروبية دعمها لمونديال الأندية في حلّته الجديدة، التي ستنطلق ابتداء من عام 2025 بمشاركة 12 نادياً من القارة العجوز.

كما أيَّدت إجراء مباراة سنوية تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز بدورة مصغرة بين أندية القارات الأخرى، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لفكرة إنشاء مونديال الأندية للسيدات.

وقال رئيس فيفا السويسري الايطالي جاني إنفانتينو: "إنه يوم مهم لمستقبل كرة القدم واستقرارها على المدى الطويل، وأنا سعيد جداً بتجديد اتفاقية تعاوننا وتعزيزها مع رابطة الأندية الأوروبية، خاصة وأنها من أهم الفاعلين الممثلين للأندية في جميع أنحاء أوروبا".

وأضاف: "إن الحصول على موافقة رابطة الأندية الأوروبية على الروزنامة الجديدة للمباريات الدولية يوفر التوازن الضروري بين الأندية والمنتخبات الوطنية لكرة القدم، وبما أننا مقبلون على العديد من المشاريع المثيرة، كمونديال الأندية في صيغته الجديدة سنة 2025، ومونديال الأندية للسيدات الذي سيُنظّم لأول مرة، فإن التعاون الوثيق مع الأندية في أوروبا وبقية العالم، أضحى أمراً ضرورياً لنجاح مثل هذه الأحداث".

من جهته، قال رئيس رابطة الأندية الأوروبية القطري ناصر الخليفي: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التاريخية التي تقر بالدور المركزي الذي تلعبه الأندية في كرة القدم على مستوى العالم، وتضمن تواجدها بالشكل الصحيح في عمليات صنع القرار حول القضايا التي تؤثر عليها".

وأضاف: "سيتعامل فيفا ورابطة الأندية الأوروبية بشكل أوثق لإنجاح كأس مونديال الأندية في شكله الجديد، كالعمل على الجوانب الرياضية والتجارية لنسخة 2025 والنسخ اللاحقة، بما في ذلك العمل على وضع الهياكل المحتملة لإدارة الحقوق التجارية".

وتابع: "نتطلع إلى العمل عن قرب مع فيفا على مدار الأشهر والسنوات المقبلة لضمان مشاركة عائدات المنافسات الجديدة والموسّعة في كرة القدم للرجال والسيدات بشكل صحيح وسليم".