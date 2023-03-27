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الرياضي

الرئيسي.. مشاركة ناجحة في نهائي «آسيا الشاطئية»

الرئيسي.. مشاركة ناجحة في نهائي «آسيا الشاطئية»
27 مارس 2023 16:46

دبي (الاتحاد) 
شارك حكم الكرة الشاطئية الدولي إبراهيم الرئيسي ضمن طاقم التحكيم للمباراة النهائية، لبطولة كاس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023، أمس في مدينة بتايا التايلاندية، كما شارك الرئيسي في إدارة 6 مباريات خلال منافسات مرحلة دور المجموعات، بعدها مباراة عُمان والصين في الدور ربع النهائي.
وقال إبراهيم الرئيسي: إن نجاح أي حكم إماراتي في المحافل الخارجية هو نجاح لمنظومة التحكيم المحلية، لذا علينا مواصلة تطوير مهاراتنا من أجل تعزيز وجودنا في البطولات الرياضية العربية والقارية والدولية".
وأكد أن الحكم الإماراتي يعمل على تطوير الذات باستمرار بدعم من اتحاد الكرة ولجنة الحكام، وهناك بيئة تساعد على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها منظومة التحكيم الإماراتية، معبراً عن سعادته بنجاح الحكم الإماراتي في كل البطولات التي يشارك فيها، بما فيها بطولات الكرة الشاطئية.

التحكيم الإماراتي
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