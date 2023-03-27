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فوز «مدارس الإمارات» و«الأرشيف» في افتتاح كأس منصور بن زايد لكرة القدم

فوز «مدارس الإمارات» و«الأرشيف» في افتتاح كأس منصور بن زايد لكرة القدم
27 مارس 2023 15:34


أبوظبي (وام)
انطلقت أمس منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023 التي تقام على ملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي وتستمر حتى 11 أبريل المقبل، بمشاركة 12 فريقاً تم توزيعها على 3 مجموعات.
وأسفرت نتائج مباريات المجموعة الأولى عن فوز فريق «مدارس الإمارات الوطنية» على فريق وكالة أنباء الإمارات بنتيجة 4-0 وفوز فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية» على فريق «مكتب شؤون المجالس» 2-1.
أدار المباراتين طاقم تحكيم دولي مكون من عادل النقبي ونواف الزيودي. 

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وتتواصل منافسات البطولة، اليوم، بمباراتين في افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا «مكتب البعثات الدراسية» و«دائرة القضاء»، فيما تجمع المواجهة الثانية، فريقي «مكتب الشؤون الخاصة»، و«المركز الوطني للتأهيل».

كأس منصور بن زايد لكرة القدم
كرة القدم
وزارة شؤون الرئاسة
الأرشيف الوطني
مدارس الإمارات الوطنية
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