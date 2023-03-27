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الرياضي

«جري الخير» لـ «القلب الكبير» في الشارقة

«جري الخير» لـ «القلب الكبير» في الشارقة
27 مارس 2023 15:45


الشارقة (الاتحاد)
ينظم مجلس الشارقة الرياضي النسخة الثانية من «جري الشارقة الخيري» يوم السبت المقبل، ويبدأ السباق وينتهي أمام مسجد الشارقة الكبير، الذي سيرتبط بالحدث شكلاً وموضوعاً من خلال زمانه ومكانه والنقش الذي ستحمله ميداليات الفائزين بالمراكز الأولى لفئاته الثلاث، التي ستسمح للمشاركين من الجنسين الجري لمسافات 3 و5 و10 كيلومترات، وسيذهب ريع السباق لصالح مؤسسة القلب الكبير، الرائدة في الأعمال الخيرية داخل الدولة وخارجها.
وتقام الفعالية للعام الثاني بعد النجاح الكبيرالذي شهدته النسخة الأولى، ويتوقع مشاركة 400 متسابق، وهي ضمن خطة المجلس للأنشطة الرياضية المجتمعية التي تكرس مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وسيتم التنظيم بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية وعدد من الجهات الداعمة والراعية.
وصرح ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، قائلاً: الفعالية خيرية بالمقام الأول ولذا كان زمانها الشهر الكريم ومكانها مقابل مسجد الشارقة الكبير، والريع لمصلحة مؤسسة القلب الكبير، ونتطلع لمشاركة أكبر ومنافسة أقوى في النسخة الثانية، والبداية ستكون بسباق العشرة كيلومترات الساعة العاشرة مساء، وبعده بخمس دقائق على التوالي سينطلق سباق الخمسة كيلومترات ثم سباق الثلاثة كيلومترات، ومن المقرر أن يتم تتويج الفائزين الساعة الحادية عشرة والنصف قبل منتصف الليل، حيث سيحصل الفائزون بالمراكز الثلاث الأولى على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، بالإضافة إلى ميداليات المشاركة للجميع تحمل رموز الحدث ودلالته الخيرية لتخليد المناسبة.

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