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الرياضي

نتائج إيجابية لـ «دراجات الإمارات» في كتالونيا وبلجيكا

نتائج إيجابية لـ «دراجات الإمارات» في كتالونيا وبلجيكا
27 مارس 2023 14:58

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أنهى جاو الميدا دراج فريق الإمارات بنجاح أسبوعاً كاملاً من السباقات في طرق كتالونيا، محافظاً على مركزه الثالث في منصة التتويج في سباق فولتا كتالونيا.
وأشعل مارك سولر سباق الوصول إلى منصة التتويج بعدما هاجم المجموعة المتقدمة لاحقاً بالدراج الفائز بالمركز الأول ريمكو إيفينبويل (من فريق سودال-كويكستب) والفائز بالتصنيف العام بريمو روجليك (من فريق جامبو-فيزما) في الجولة الأخيرة من سباق موتجويك في برشلونة.
وتصدر فريق الإمارات تصنيف الفرق حيث يتطلع الفريق إلى السباقات القادمة.
وقال الميدا: «سعيد بالأداء هذا الأسبوع، وأعتقد أن منصة التتويج هي نتيجة جيدة تثبت وجود لياقة جيدة قبل السباقات القادمة. لقد حان الوقت الآن لبعض الراحة والبدء في التحضير لسباق جيرو دي إيطاليا.»
وفي بلجيكا افتُتح موسم السباقات في الطرق المرصوفة بالحصى مع تحدي E3 Saxo Classic، والذي قدم سباقاً ترفيهياً حول منطقة فلاندرز تسابق فيها الدراجين لمسافة 204 كيلومتراً بما في ذلك 17 تلة مرتفعة و10 أجزاء من الشوارع المرصوفة بالحصى، ونجح السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات في الحصول على المركز الثالث.

الدراجات الهوائية
فريق الإمارات للدراجات
مجلس أبوظبي الرياضي
تادي بوجاتشار
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