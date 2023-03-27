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«الفرسان» يطارد «الملك» على قمة دوري اليد

«الفرسان» يطارد «الملك» على قمة دوري اليد
27 مارس 2023 14:30


رضا سليم (دبي)
يواصل فرق شباب الأهلي منافسته لغريمه التقليدي الشارقة على قمة الدور النهائي لدوري أقوياء اليد، بعدما تخطى عقبة فريق العين بالفوز عليه 30-27، على صالة النهدة رغم أن الزعيم العيناوي نجح في التقدم بالشوط الأول 16-14، إلا أن أصحاب الأرض عادوا في الشوط الثاني وحسموا المواجهة لصالحهم ليرفع الفرسان رصيده إلى النقطة 8 من الفوز في مباراتين، بالإضافة إلى نقطتين اعتباريتين، متساوياً مع الملك الشرقاوي الذي يعتلي الصدارة بفارق الأهداف، فيما رفع العين رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث
وفي المباراة الثانية، فجر مليحة مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على فريق الوصل 31-23 بصالة مليحة، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 15-12، ليرفع مليحة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع متساوياً مع الجزيرة الخامس والوصل السادس، فيما يأتي النصر في المركز السابع برصيد 3 نقاط ودبا الحصن الثامن برصيد نقطتين.
وتقام الجولة المقبلة يومي الجمعة والسبت، حيث يلتقي العين مع الجزيرة في ديربي أبوظبي بصالة البنفسج والوصل مع شباب الأهلي في ديربي دبي، بصالة الإمبراطور وتستكمل الجولة في الأول من أبريل بمواجهة الشارقة ومليحة بصالة الملك الشرقاوي وتختتم الجولة في نفس اليوم بمباراة النصر ودبا الحصن في لقاء القاع.
 

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