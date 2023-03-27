الثلاثاء 28 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«عمومية» الدراجات تعتمد ميزانية الموسم الجديد

«عمومية» الدراجات تعتمد ميزانية الموسم الجديد
27 مارس 2023 14:00


الشارفة (الاتحاد)
عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات اجتماعها السنوي في مقر اتحاد الدراجات بمضمار زايد في الشارقة، واعتمدت ميزانية الموسم الجديد 2023، كما أشادت بأداء المنتخبات الوطنية العام الماضي والنتائج العربية والخليجية والآسيوية التي تحققت، كما ناقشت الجمعية العمومية مقترحات الأندية التي تسعى إلى تطوير سباقات الموسم ورياضة الدراجات.
ترأس الاجتماع منصور بوعصيبة، رئيس الاتحاد، بحضور الأعضاء خليفة بن عمير نائب الرئيس وياسر الدوخي الأمين العام، ونايف جكه وحارب العلي.
وأكد ياسر الدوخي أمين عام اتحاد الدراجات، أن الجمعية العمومية اطلعت على محضر الاجتماع السابق واعتماده، إضافة إلى الاطلاع على التقرير المالي والإداري للموسم الماضي ولم يشهد أي تساؤلات من أعضاء الجمعية العمومية، إضافة إلى عرض المقترحات المقدمة من الأندية ومناقشتها من أجل تطوير اللعبة وخاصة في سباقات الناشئين والأشبال.
وأشار الدوخي إلى أن أندية الشارقة وشباب الأهلي واتحاد كلباء قدمت مقترحات إيجابية تصب في مصلحة رياضة الدراجات وسيتم العمل على مناقشتها، خاصة مع اللجنة الفنية برئاسة خليفة بن عمير، وأوضح الدوخي إلى أن الجمعية العمومية أشادت بنتائج المنتخبات الوطنية الموسم الماضي، وطلبت محاولة التعامل مع أزمة التفرغ الخاصة بعدد من اللاعبين للتواجد بصفة مستمرة مع المنتخبات الوطنية.

أخبار ذات صلة
نادي الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة للدراجات
دراجات على جزيرة الحديريات
اتحاد الدراجات
اتحاد الدراجات الهوائية
الدراجات
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع ذ
عربي ودولي
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع سن التقاعد
اليوم 14:33
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
الرياضي
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
اليوم 14:30
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
الرياضي
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
اليوم 14:17
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
دنيا
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©