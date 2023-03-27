«عمومية» الدراجات تعتمد ميزانية الموسم الجديد



الشارفة (الاتحاد)

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات اجتماعها السنوي في مقر اتحاد الدراجات بمضمار زايد في الشارقة، واعتمدت ميزانية الموسم الجديد 2023، كما أشادت بأداء المنتخبات الوطنية العام الماضي والنتائج العربية والخليجية والآسيوية التي تحققت، كما ناقشت الجمعية العمومية مقترحات الأندية التي تسعى إلى تطوير سباقات الموسم ورياضة الدراجات.

ترأس الاجتماع منصور بوعصيبة، رئيس الاتحاد، بحضور الأعضاء خليفة بن عمير نائب الرئيس وياسر الدوخي الأمين العام، ونايف جكه وحارب العلي.

وأكد ياسر الدوخي أمين عام اتحاد الدراجات، أن الجمعية العمومية اطلعت على محضر الاجتماع السابق واعتماده، إضافة إلى الاطلاع على التقرير المالي والإداري للموسم الماضي ولم يشهد أي تساؤلات من أعضاء الجمعية العمومية، إضافة إلى عرض المقترحات المقدمة من الأندية ومناقشتها من أجل تطوير اللعبة وخاصة في سباقات الناشئين والأشبال.

وأشار الدوخي إلى أن أندية الشارقة وشباب الأهلي واتحاد كلباء قدمت مقترحات إيجابية تصب في مصلحة رياضة الدراجات وسيتم العمل على مناقشتها، خاصة مع اللجنة الفنية برئاسة خليفة بن عمير، وأوضح الدوخي إلى أن الجمعية العمومية أشادت بنتائج المنتخبات الوطنية الموسم الماضي، وطلبت محاولة التعامل مع أزمة التفرغ الخاصة بعدد من اللاعبين للتواجد بصفة مستمرة مع المنتخبات الوطنية.