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ناجلسمان يستعد لتدريب توتنهام

ناجلسمان يستعد لتدريب توتنهام
27 مارس 2023 12:25

برلين(د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام أن جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أصبح مرشحاً لتدريب فريق توتنهام، بعدما قام النادي الإنجليزي بإقالة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي. 

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وذكرت صحيفة "ذا دايلي ميل" إن دانييل ليفي رئيس النادي يريد التحدث مع المدرب الألماني، بشأن استعداده لتدريب الفريق. وأقيل ناجلسمان من تدريب فريق بايرن ميونيخ يوم الجمعة الماضي، وتم استبداله بتوماس توخيل مدرب تشيلسي السابق. 

وبعد أسبوع من التكهنات، فك توتنهام ارتباطه بكونتي مساء أمس الأحد. وجاءت هذه الخطوة بعد تصريحاته الاستثنائية عقب تعادل مع ساوثهامبتون 3/3 الأسبوع الماضي، حيث تحدث بغضب بشأن لاعبيه الأنانيين. وحتى نهاية الموسم، سيتولى مساعد المدرب كريستيان ستيليني تدريب الفريق. ووفقاً للتقارير الإعلامية فإن النادي يدرس أيضاً عودة ماوريسيو بوكيتينو، الذي درب توتنهام في الفترة من 2014 إلى 2019، وقادهم لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2019.

جوليان ناجلسمان
توماس توخيل
بوكيتينو
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