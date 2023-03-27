«السماوي» يحلق بثنائية «الدوري والسوبر» في الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

هنأ عبدالله جمعة الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، فريق نادي بني ياس تتويجه بلقب «كأس السوبر» لموسم 2022- 2023، بعدما حل في المركز الأول أمام منافسه العين «الوصيف»، وحصد الجزيرة المركز الثالث، وشباب الأهلي رابعاً، في ختام المنافسة التي أسدل عليها الستار، أمسية الأحد، بصالة «السماوي» في العاصمة أبوظبي.

وأشاد الدرمكي بالشكل المستحدث لبطولة كأس السوبر في ثوبها الجديد، وقال: «أهنئ بنجاح ثالث بطولات الموسم لفئة الرجال، والشكل الجديد للبطولة بإثارته الكبيرة يرضي طموحاتنا في الوقت الحالي، ولكننا نعد بالأفضل في الاستحقاقات المقبلة، بما يرضي الجمهور ويصب في مصلحة المنتخبات»، لافتاً إلى أن «ارتفاع المستوى الفني للموسم الحالي ضاعف من نجاحات المسابقات، علاوة على زيادة الإثارة والتنافس في الملعب والحماس في المدرجات».

واستحق «السماوي» المتوج مسبقاً بلقب دوري الرجال في الموسم الحالي، الظفر بلقب «كأس السوبر» للمرة الثانية في تاريخه بعد الأول موسم 2015- 2016، بتفوقه أمام منافسه العين بنتيجة 3-2 مساء الأحد، في الجولة الثالثة والأخيرة للدورة المجمعة الثانية لـ «كأس السوبر»، والتي أقيمت مبارياتها بصالة «السماوي» بالعاصمة أبوظبي.

وحصد فريق طائرة «السماوي» الذي تصدر «الدورة المجمعة الأولى» برصيد 8 نقاط أمام منافسه العين «الوصيف» برصيد 7 نقاط، ثلاثة انتصارات في الدورة الثانية على حساب الجزيرة 3-1، شباب الأهلي 3-0، والعين 3-2 بالأشواط «19- 25,25- 16,20- 25,25- 17,15- 12».

وكانت المباراة الأولى في الجولة ذاتها شهدت تفوق الجزيرة أمام شباب الأهلي بنتيجة 3- صفر، ليحصد «فخر أبوظبي» المركز الثالث، و«الفرسان» رابعاً في الترتيب النهائي.

وشهد الموسم الحالي 2022- 2023، التطبيق الأول للنظام الجديد لكأس السوبر والذي يقضي بخوض الفرق أصحاب المراكز من الأول وحتى الثامن في «دوري الرجال» الدور التمهيدي بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة، وتتأهل الفرق الأربع الفائزة في الدور التمهيدي إلى المرحلة الثانية، والتي تُلعب من دورتين مجمعتين لتحديد الترتيب النهائي من الأول وحتى الرابع.

وتعد «كأس السوبر» ثالث بطولات الموسم الحالي فئة الرجال، والذي انطلق بتتويج الجزيرة بلقب كأس نائب رئيس الدولة على حساب منافسه شباب الأهلي في النهائي بنتيجة 3-1، فيما توج بني ياس بطلاً لـ «دوري الرجال» على حساب منافسه شباب الأهلي بعد الفوز 3-2 في مباراتي ذهاب وإياب النهائي، في انتظار ختام منافسات الموسم بإقامة البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» المقررة خلال الفترة من 12 وحتى 19 أبريل المقبل.

تتويج مستحق أمام منافس عنيد

عبر الجزائري مراد سنون مدرب طائرة بني ياس عن سعادته بالتتويج بلقب «سوبر الطائرة» على حساب منافسه العين، وقال: «الفوز يعود في المقام الأول لمجهود اللاعبين، وسعداء بالانتصار المستحق أمام منافس عنيد نجح في التقدم علينا بنتيجة شوطين مقابل شوط، لنعود بشكل أقوى».

وأضاف: «مواجهة الجولة الأخيرة كانت متكافئة بين الفريقين، وقاتلنا من أجل حظوظنا في المنافسة مع الوصول للشوط الرابع، واستفدنا من تكرار سيناريو الدورة المجمعة الأولى أمام ذات المنافس في دبي، بتحويل التأخر في النتيجة بالتأخر في نتيجة الشوطين الأول والثاني إلى فوز 3-2».