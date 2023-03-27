«الإقصائية» تمنع «الملك ليبرون» من الجراحة

لوس أنجلوس (أ ف ب)

رفض نجم لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس "الملك"، الخضوع لجراحة في قدمه اليمنى، كي يتمكن من قيادة فريقه في سباق الرمق الأخير إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وشرح "الملك" جيمس العائد إلى الملاعب بعد 4 أسابيع من الغياب (13 مباراة) خلال المؤتمر الصحفي عقب خسارة فريقه أمام شيكاغو بولز 108-118، أنه تعرض لتمزق في وتر، لكنه رفض الخضوع لجراحة.

ورغم بلوغه سن الـ 38 عاماً، سجل جيمس 19 نقطة والتقط 8 متابعات ومرر 3 كرات حاسمة أمام شيكاغو، في مباراته الثانية فقط بدأها من على مقاعد البدلاء في مسيرته الطويلة في الدوري والتي تمتد لـ 20 عاماً.

وقبل 7 مباريات من انتهاء منافسات الموسم العادي، يحتل ليكرز المركز التاسع في المنطقة الغربية، ما يخوّله خوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية، في ظل احتدام المنافسة بين فرق المنطقة، حيث يفصل فوزان فقط بين المركزين السابع والثاني عشر.

وفي ظل غياب جيمس، حقق ليكرز سلسلة من 8 انتصارات مقابل 5 هزائم، حيث ما زال بإمكان الفريق أن يتأهل مباشرة إلى "البلاي أوف".

وحامت الشكوك حول مشاركة جيمس أمام بولز، قبل أن يقرر اللعب بعد اختبار قدرته خلال فترة الإحماء.

قال النجم المتوج بلقب الدوري 4 مرات: "الآن هي مسألة يومية. الأهم بالنسبة لي، كان هو صباح الاثنين. عندما أستيقظ وأنهض من السرير، سنرى ما سيحدث".

من ناحيته، رحّب دارفين هام مدرب ليكرز بعودة قائد الفريق والذي دوّن اسمه الشهر الماضي في سجلات الأرقام القياسية، بعدما بات أفضل هداف في تاريخ الدوري.

وغاب جيمس في الإجمالي عن 27 مباراة هذا الموسم بسبب مشكلات جسدية مختلفة، وهو أكبر عدد من المباريات في موسم واحد منذ أن انضم إلى "أن بي آيه" عام 2003.

على أرض الملعب وبرغم تقدمه في السن، يظهر جيمس أداءً خارقاً كما تبرز الإحصاءات، حيث تبلغ معدلاته 29.5 نقطة و8.4 متابعات و6.9 تمريرات حاسمة.