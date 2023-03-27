رونالدو جزء من إعادة البناء

لوكسمبورج(أ ف ب)

اعتبر مدرب البرتغال الجديد الإسباني روبرتو مارتينيز بأن مهاجمه المخضرم كريستيانو رونالدو لا يزال "جزءاً هاماً" في تشكيلته وفي إعادة بناء الفريق، بعد أن سجّل ثنائية جديدة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2024.

وسجّل رونالدو "38 عاماً"، مهاجم النصر السعودي وأفضل لاعب في العالم خمس مرات، هدفين في مرمى لوكسمبورج، في المباراة التي انتهت بفوز البرتغال 6-صفر، وكذلك فعل في مرمى ليشتنشتاين الخميس الماضي (4-صفر)، معزّزاً رقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية إلى 122 هدفاً في 198 مباراة (رقم قياسي آخر).

وقال مارتينيز بعد المباراة ضد لوكسمبورج: "كريستيانو لاعب فريد من نوعه وهو يملك الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية. الخبرة التي يتمتع بها هامة جداً في غرف الملابس".

وتابع: "جميع اللاعبين يؤدون دوراً هاماً، الشبان منهم الذين يملكون الرغبة للعب، وآخرون أمثال كريستيانو وروي باتريسيو وبرناردو سيلفا الذين يجلبون الخبرة".

وكان مارتينيز استلم مهمة الإشراف على المنتخب البرتغالي خلفاً لفرناندو سانتوس، بعد نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر، وقد حصد فريقه العلامة الكاملة في التصفيات بعد تحقيقه فوزين في مستهل المشوار.