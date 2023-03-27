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الرياضي

منتخب «الأسود الثلاثة» يكسر كل الحواجز

منتخب «الأسود الثلاثة» يكسر كل الحواجز
27 مارس 2023 10:26

لندن ( د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

أبدى جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، سعادته بفوز فريقه على نظيره الأوكراني 2 / صفر، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم، المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل. وسيطر المنتخب الإنجليزي على المباراة، في الوقت الذي لم يشكل فيه المنتخب الأوكراني أي خطورة خلال اللقاء، ولم يسدد أي كرة على المرمى.
وأسعدت سيطرة المنتخب الإنجليزي مدربه ساوثجيت، والذي أشاد بدوره بجيمس ماديسون، صانع ألعاب فريق ليستر سيتي، والذي صنع خمس فرص في المباراة الدولية الثانية له. وقال ساوثجيت: "كانت المجازفة هي أنه حينما تتحكم في المباراة تكون هناك بعض التمريرات غير المتقنة في بعض الأحيان، لكن التطبيق على أرض الملعب كان ممتازاً".
وأضاف: "لقد كسرنا العديد من الحواجز على مدار الوقت، لكن كان هناك الكثير من علامات الاستفهام في مواجهتنا مع الفرق الأكبر".
وتابع ساوثجيت: "بدأنا في الفوز بتلك المباريات، ولكن لا زال هناك مجال للتحسن". 

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وأوضح: "نحاول دائماً التفكير في الوقت الحالي وفيما هو قادم، فعلنا ذلك مع جيمس ماديسون اليوم، نعتقد أنها كانت مناسبة جيدة لرؤيته في تلك المباراة". 

وذكرساوثجيت: "إنه قوي للغاية على المستوى الدفاعي، من الرائع أيضاً أن يكون لدينا إيفان توني على أرض الملعب، لكن علينا أن نعلم أن أمر التأهل ليس مسلماً به".

ساوثجيت
منتخب إنجلترا
جيمس ماديسون
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