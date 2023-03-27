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الرياضي

بحضور ذياب بن محمد بن زايد.. «أبوظبي الرياضي» يوقِّع اتفاقاً لاستضافة سلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة 2026

بحضور ذياب بن محمد بن زايد.. «أبوظبي الرياضي» يوقِّع اتفاقاً لاستضافة سلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة 2026
27 مارس 2023 10:13

بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقَّع مجلس أبوظبي الرياضي مع الاتحاد الدولي لألعاب الماسترز اتفاقاً لاستضافة «سلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة» في أبوظبي عام 2026.

وتعدُّ «سلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة» واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، من حيث أعداد المشاركين والفعاليات المقامة على امتداد عمر الحدث.

وتُقام «سلسلة ألعاب الماسترز المفتوحة» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقَّع أن تستقطب نحو 5 آلاف إلى 10 آلاف رياضي، يتنافسون في 30 رياضة مختلفة، فيما يُفتَح باب المشاركة أمام جميع الأشخاص باختلاف قدراتهم، من عمر 25 عاماً فما فوق.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ذياب بن محمد بن زايد
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
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