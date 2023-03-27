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«تلميذ شايفر» يقود «الأفيال» أمام «الأبيض»

«تلميذ شايفر» يقود «الأفيال» أمام «الأبيض»
27 مارس 2023 11:00

 
مراد المصري (دبي)

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يتولى أليكساندر بولكينج مهمة تدريب منتخب تايلاند لكرة القدم الذي يلتقي منتخبنا الوطني ودياً يوم غد في أبوظبي، ولا يعتبر الرجل الألماني صاحب الـ 47 عاماً غريباً على ملاعبنا، وهو الذي تواجد ضمن الطاقم التدريبي لنادي العين في موسم 2008 - 2009.
ويعتبر بولكينج المعروف باسم مانو «تلميذ» مواطنه وينفريد شايفر، الذي منحه الفرصة لأول مرة للعمل التدريبي عندما كان يقود «الزعيم»، كما رافقه لاحقاً في صفوف نادي باكو في أذربيجان، قبل أن يبدأ بعد ذلك الاستقلال في مسيرته والمضي قدماً، وعمل طويلاً في شرق القارة الآسيوية، قبل أن يصبح المدرب الأول لمنتخب تايلاند منذ ديسمبر 2021.
وفي 28 مباراة قاد فيها بولكينج منتخب «الأفيال»، فإنه حقق معه 18 انتصار وتعادل 5 مرات وخسر 5 مرات.
ورغم أن «الأبيض» ونظيره التايلاند التقيا 7 مرات سابقاً، وحقق منتخبنا انتصارين آخرهما الفوز بنتيجة 3 - 1 في يناير 2021، مقابل فوزين لتايلاند و 3 تعادلات، فإن هذه هي المواجهة الأولى للمدرب أمام «الأبيض»، وهو الذي لا يمر بفترة إيجابية على صعيد النتائج، وكان آخرها الخسارة أمام سوريا 3 - 1 ودياً في دبي يوم السبت الماضي.
ويعتمد بولكينج أسلوب لعب مقارب لمنتخب طاجكستان الذي تعادل مع منتخبنا بدون أهداف يوم السبت الماضي، من خلال التركيز على أسلوب 4 - 2 - 3 - 1، عبر الزيادة العددية في وسط الملعب لتجنب خطورة المنافسين بالمقام الأول.

شايفر
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