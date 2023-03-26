رونالدو يعزز أرقامه الدولية بثنائية في لوكسمبورج

لوكسمبورج (أ ف ب)



عزز النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو «38 عاماً» رصيده من الأهداف الدولية ورفعها إلى 122 في 198 مباراة، بتسجيله ثنائية خلال فوز منتخب بلاده الساحق على مضيفته لوكسمبورج بسداسية، ضمن التصفيات المؤهلة إلى النهائيات المقررة في ألمانيا صيف عام 2024.

وكان رونالدو سجل ثنائية أيضاً في مرمى ليشتنشتاين في المباراة الأولى، التي انتهت بفوز بلاده 4 - صفر الخميس، في لقاء حطم فيه الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية قبل أن يعززه برفعه إلى 198 مباراة.

ورفع المنتخب البرتغالي بطل أوروبا عام 2016 رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين في المجموعة العاشرة، ليضع نفسه على السكة الصحيحة لبلوغ النهائيات، لاسيما أن القرعة أوقعته في مجموعة في متناوله تضم أيضاً البوسنة والهرسك وسلوفاكيا وآيسلندا، علماً بأن الأول والثاني يتأهل مباشرة إلى النهائيات.

وافتتح رونالدو التسجيل بعد مرور 9 دقائق مستغلاً تمريرة من نونو منديش.

وسرعان ما أضاف مهاجم تشيلسي بالإعارة جواو فيليكس الثاني بعد مرور ربع ساعة من كرة رأسية اثر تمريرة متقنة من برناردو سيلفا.

وأضافت البرتغال هدفين آخرين في الشوط الأول عبر سيلفا (18)، ثم رونالدو بتمريرة حاسمة من زميله السابق في مانشستر يونايتد الإنجليزي برونو فرنانديش (31). والهدف هو الحادي عشر لرونالدو في مرمى لوكسمبورج في 11 مواجهة خاضها ضدها.

وفي الشوط الثاني أضاف البديل اوتافيو الهدف الخامس (77)، ثم أهدر البديل الأخر رافايل لياو ركلة جزاء (85) قبل أن يعوض ويختتم مهرجان الأهداف قبل نهاية المباراة بدقيقتين.