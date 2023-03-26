«أبوظبي للألعاب الحكومية» تطلق النسخة الأولى في «كريكيت هب»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية في كريكيت سبورتس هب، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبدعم من دائرة الإسناد الحكومي، وبمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية من أبوظبي.

وتشمل المنافسات 11 لعبة هي، كرة القدم والرماية والبادل واللياقة البدنية والكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة السلة والشطرنج والبادمينتون والجري والدراجات الهوائية.

وتقام بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية من 27 مارس إلى 10 أبريل، ضمن برنامج التفاعل والرفاه الوظيفي لتعزيز المشاعر الإيجابية للموظفين في شهر رمضان، وتحسين أدائهم وعلاقاتهم الإنسانية وتطورهم المهني والشخصي في بيئة العمل، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي، وضمن أجواء تنافسية وحماسية تحتفي بروح التحدي والفريق الواحد.

وتخوض الفرق المشاركة من الجهات الحكومية المنافسات خلال الفترة المسائية من الساعة التاسعة مساءً، بأهداف تعزيز التعارف بين الموظفين وتشجيع أكبر عدد من الموظفين على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوباً للحياة اليومية، إضافة إلى تعزيز مؤشر جودة الحياة.

من جانبه، أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن النسخة الأولى من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية تحفز الموظفين الحكوميين وتساعدهم على تبني نمط حياة صحي على جميع المستويات البدنية والذهنية والاجتماعية، وصولاً إلى إرساء مستقبل أكثر قوة وصحة واستدامة.

وقال العواني: «إن التحديات الصحية تفرض علينا في مجلس أبوظبي الرياضي إيجاد فرص للموظفين الحكوميين، للمشاركة جنباً إلى جنب مع زملائهم في العديد من الرياضات ضمن أجواء اجتماعية تنافسية، تعزيزاً لمؤشر جودة الحياة لديهم».

وأضاف: «نسعى لإحداث تغيير جذري في نمط الحياة للتغلب على الأمراض باتباع أسلوب حياة صحي ورياضي، ونعتمد على أفضل الدراسات والسبل لتحقيق التغيير في حياة كافة أفراد المجتمع، وتعتبر بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية واحدة من برامجنا لتحقيق أهدافنا ضمن أجواء احتفالية واجتماعية التي تقام بمناسبة الشهر الكريم والمقدمة لموظفي حكومة أبوظبي».

ويشارك في كرة القدم 28 فريقاً من مختلف الجهات الحكومية بواقع 336 لاعباً، بينما استقطبت الرماية 336 لاعباً ولاعبة، والبادل 180 لاعباً ولاعبة، اللياقة البدنية 135 لاعباً ولاعبة، الكرة الطائرة 78 لاعباً، وتنس الطاولة 49 لاعباً ولاعبة، أما كرة السلة فجذبت 42 لاعباً ولاعبة، الشطرنج 44 لاعباً ولاعبة، البادمينتون 33 لاعباً ولاعبة.

وعلى هامش البطولة أيضاً سيتم تنظيم سباقاً للجري لمسافة 5 كم للرجال في كريكيت سبورتس هب يوم 6 أبريل المقبل، وللسيدات في حلبة مرسى ياس يوم 4 أبريل، وسباقاً آخر للدراجات الهوائية في جزيرة الحديريات لمسافة 60 كم للرجال يوم 13 أبريل، و30 كم للسيدات في حلبة مرسى ياس يوم 11 أبريل، وسيبقى التسجيل مفتوحاً في سباقي الجري والدراجات الهوائية لحين موعدهما لإعطاء الفرصة للمزيد من المشاركات من قبل موظفي حكومة أبوظبي.