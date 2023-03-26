4 انتصارات ترسم الحصيلة المميزة لخيول الإمارات

عصام السيد، محمد حسن (الاتحاد)

حققت خيول الإمارات حصاداً وفيراً في النسخة الـ 27 من كأس دبي العالمي بمضمار ميدان، وأضافت المزيد من ألقابه الرفيعة إلى سجلاتها، وسط كوكبة من النجوم العالمية، مسجلة 4 انتصارات مستحقة، وكانت البداية مع «حيان» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الفائز بسباق دبي كحيلة كلاسيك للفئة الأولى.

وتواصلت انتصارات خيول الإمارات في الأمسية، عبر «آيزوليت» أر أر أر للسباقات العائدة للشيخ راشد بن حميد النعيمي، في شوط جودلفين مايل، الذي دحر منافسيه بفارق 5,5 طول، وعلى أبرز نجوم الميل في العالم تقدمهم المدافع عن اللقب الياباني «باثرات ليون» الذي تلاشي خلف البطل «آيزوليت».

وكان «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات، نجماً فوق العادة عندما بات رابع جواد يحقق ثلاثة انتصارات في أمسية كأس دبي العالمي وبسباق دبي تيرف البالغة جائزته 5 ملايين دولار، واللافت أن فارسه فرانكي ديتوري الذي سيعتزل السباقات في نهاية هذا الموسم كان انتصاره فوز «الوداع».

وعاد الفارس الأسطوري، الذي كان فارس جودلفين لمدة 18 عاماً، إلى ميدان لحضور آخر لقاء له في كأس دبي العالمي في آخر محطة من جولته التقاعدية العالمية، واصفاً «لورد نورث» بأنه جواد استثنائي.

وفاجأ «دانيه» لشادويل وبإشراف المدرب مصبح المهيري، منافسيه العالميين في بطولة القوز للسرعة، حيث كان مرشحاً بنسبة 68 إلى 1، وتفوق على منافسيه في أول انطلاق له على مسافة 1200 متر منذ أكتوبر 2019، وقد شهد السباق منافسة شرسة في آخر 200 متر.

كما شهدت الأمسية أيضاً سيطرة الخيول اليابانية على أشواط مميزة، أبرزها كأس دبي العالمي «أعظم شرف»، وبطولة شيماء كلاسيك «الأغنى عشبياً».

ومنذ أن تحول بطل كأس دبي العالمي «أوشبا توسورو» من العشب إلى الأرضية الرملية، فاز ابن الفحل «أورفيفر» بسباق الفئة الأولى، وبستة سباقات متتالية، وكان الفوز بالشوط الرئيسي قد أضاف للجواد غير المرشح واحدة من أغلى الجوائز التي حصل عليها.

الجواد الذي لم يكن محظوظاً في السباق هو «الجيرز» لحمدان سلطان السبوسي، الذي حل في المركز الثاني، حيث خطف الأضواء في المرحلة الأخيرة من السباق وكان على وشك إهداء اللقب للإمارات، ولكن «أوشبا تيسورو» غير الصورة بشكل ملحوظ في الفورلنج الأخير (آخر 200 متر) ليضيف اللقب الثاني لليابان بعد «فيكتوار بيزا» في 2011.

وبرهن «أكوينوكس» بأنه أفضل جواد في العالم وموهبة عجيبة، حين دحر منافسيه أبطال الفئة الأولى في سباق دبي شيماء كلاسيك، البالغة جائزته 6 ملايين دولار «بزمن قياسي»، وكانت الطريقة التي تم بها الفوز بالجائزة هي التي تؤكد أن المهر البالغ من العمر أربع سنوات موهبة عجيبة.

إن أعز الأمنيات هي مشاهدة «أكوينوكس» يشارك في سباق قوس النصر الفرنسي (الآرك) ولكن للأسف، أشارت الاتصالات إلى أن الرحلة إلى باريس غير مرجحة، وستكون عيون عالم السباقات مركزة على حصان أصيل استثنائي حقاً في أي سباق في العالم.

ونجومية خيول اليابان لم تقتصر على الفوز بكأس دبي العالمي وشيماء كلاسيك، بل قدمت النجم الجديد «ديرما سوتوجيك» الفائز بديربي الإمارات، الذي ستكون وجهته المقبلة سباق ديربي كنتاكي أشهر سباقات الخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات، فيما منح «سيبليوس» الخيول الأميركية فوزها الوحيد في الأمسية بسباق دبي جولدن شاهين المتخصصة فيه.