اليوم الافتتاح الرسمي لكأس منصور بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، يقام اليوم الافتتاح الرسمي للنسخة العاشرة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، وذلك في ملعب قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وتنطلق اليوم مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، بعدما أقيمت أمس مباراتان في الجولة الأولى للمجموعة الأولى، ويواجه مكتب الأمين العام فريق نادي سيتي جولف في العاشرة مساءً، وتعيد المواجهة ذكريات النسخة الماضية، عندما حقق مكتب الأمين العام المركز الثالث والميداليات البرونزية على حساب نادي سيتي جولف، بعدما تفوق عليه بثمانية أهداف دون مقابل.

أما اللقاء الثاني، الذي ينطلق في الحادية عشرة مساء، فيجمع مكتب الشؤون القانونية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويعد مكتب الشؤون القانونية من الفرق التي انضمت إلى النسخة العاشرة، بينما جمع فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نقطتين في النسخة السابقة وحل بالمركز الأخير في مجموعته.

وتتواصل منافسات البطولة غداً، بمباراتين ضمن افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة، حيث يلعب في اللقاء الأول كل من مكتب البعثات الدراسية أمام دائرة القضاء، والمواجهة الثانية تجمع مكتب الشؤون الخاصة بفريق المركز الوطني للتأهيل.

يذكر أن البطولة تنظم من قبل ديوان الرئاسة، وبرعاية تسويقية من مجموعة اتصالات، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف جميع المباريات، إضافة إلى طيران رويال جت، الراعي الفضي أيضاً.

وشهدت النسخة العاشرة زيادة في عدد الفرق، حيث تم تقسيم الفرق الـ 12 إلى ثلاث مجموعات، وتستمر المنافسات إلى 11 أبريل المقبل، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إذ تقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي، عبر إقامة 3 لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.