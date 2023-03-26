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«الجودو» يختتم مشاركته في «تبليسي جراند سلام»

«الجودو» يختتم مشاركته في «تبليسي جراند سلام»
27 مارس 2023 02:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أنهى منتخبنا الأول للجودو مشاركته في بطولة تبليسي جراند سلام للجودو لعام 2023، التي اختتمت مبارياتها مساء أمس بالقاعة الرياضية الأولمبية بجورجيا، بخسارة اللاعب الثاني جريجوري أرام ضمن منافسات وزن تحت 90 كجم، الذي ضم 27 لاعباً من أبرز اللاعبين المصنفين في العالم، بخسارته في المرحلة الثانية من تصفيات الوزن أمام بطل جورجيا صاحب الأرض والجمهور مايسوراذرة لوكا بالإسكور الذهبي، بعد التعادل في الزمن الرسمي وسط مؤازرة أكثر من 3000 متفرج، بعد أن تخطى بجدارة بطل منتخب أذربيجان تاليبوف فوجار أحد المرشحين للفوز بإحدى ميداليات ذلك الوزن.
ويتصدر بطولة تبليسي قبل ختامها منتخب صربيا بذهبيتين وفضية، حيث  فاجأ هذا المنتخب الجميع بمستواه المتطور، بينما لم تحرز جورجيا مستضيفة البطولة حتى الآن إلا ذهبية واحدة رغم مشاركتها بعدد 40 لاعباً ولاعبة كأكبر الوفود. ويتضمن برنامج المنتخب الأول للجودو في المرحلة القادمة الاستعداد للمشاركة في بطولة أنطاليا التي تقام في تركيا،  من 31 مارس الجاري إلى 2 أبريل المقبل، بمشاركة نحو 650 لاعباً ولاعبة من 88 دولة، من بينهم 7 منتخبات عربية، وفي مقدمتهم الإمارات والبحرين والكويت ومصر والمغرب والجزائر ولبنان، ويشارك منتخبنا بخمسة لاعبين هم، باتسو ألتان في منافسات وزن تحت 57 كجم، وتلال شفيلي في وزن تحت 66 كجم، وجريجوري أرام الذي يشارك في منافسات وزن تحت 90 كجم، وباشو نوغزاري في وزن تحت 81 كجم، وماجو معروف في وزن فوق 100 كجم بجانب المشاركة في الوزن المفتوح، ويشرف على تدريب المنتخب الأول المدرب فيكتور لاعب المنتخب الأول السابق.
وتهدف تلك المشاركات في بطولات الاتحاد الدولي للجودو، الأربعة الكبرى إلى زيادة رصيد المشاركين من النقاط في سباق التأهل لأولمبياد باريس 2024، بحصد المزيد من نقاط التأهل، بعد أن بدأ العد التنازلي لتلك الدورة التي تبقى على انطلاقتها 490 يوماً.. ويتضمن برنامج منتخبنا المشاركة في بطولة العالم للجودو - الدوحة 2023، التي تقام من 7 إلى 14 مايو المقبل.

الجودو
جورجيا
الإمارات
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