بوتابوفا تصعق جوف في ميامي

ميامي (رويترز)

قدمت الروسية أنستاسيا بوتابوفا أداءً رائعاً، وفازت 6-7 و7-5 و6-2 على الأميركية كوكو جوف، في مباراة مثيرة بالدور الثالث لبطولة ميامي المفتوحة للتنس.

ودافعت باتابوفا، المصنفة 27 عالمياً، بقوة عن 10 من 13 نقطة كسر إرسال، وابتسمت ابتسامة عريضة، بعدما أطلقت إرسالاً غير قابل للرد لتأمين الفوز، لتواجه الصينية شينج قينوين في الدور المقبل.

وقالت لمحطة التنس التلفزيونية: كان لدي ثقة بقدرتي على القيام بذلك، أردت فقط أن أقاتل وأظهر أفضل ما لدي في التنس دون التركيز على النتيجة فقط، لا أهتم بالنتيجة، أنت تحاول فقط إظهار أفضل ما لديك، وهذا ما فعلته.