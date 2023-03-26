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الرياضي

«الإعصار» يهرب بصدارة «الأولى»

«الإعصار» يهرب بصدارة «الأولى»
27 مارس 2023 00:16

 
معتصم عبدالله (دبي)


عزز حتا صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه الثمين أمام مضيفه الحمرية 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، في واجهة «الجولة 27»، والتي انطلقت السبت بفوز العربي على الرمس 2-0، وتفوق مصفوت على ضيفه سيتي 4-1، والعروبة أمام مضيفه مسافي 3-1، وتعادل الذيد وفرسان هسبانيا 2-2.
وشهدت بقية مباريات الجولة مساء الأحد أيضاً تعادل الجزيرة الحمراء وجلف أف سي 2-2، وتفوق الفجيرة أمام مضيفه بينونة 3-0، على أن تختتم الجولة الخميس المقبل، بمواجهة التعاون وضيفه الإمارات صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة.
ورفع «الإعصار» رصيده إلى «59 نقطة»، بالفوز المتأخر أمام مضيفه الحمرية «الخامس» بـ «44 نقطة»، وافتتح بينيك أفوبي التسجيل لحتا في الدقيقة 32، بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء من ضربة ركنية، وهو الهدف السادس للمهاجم الإنجليزي في 9 مباريات مع «الإعصار» في الدوري.
وأعاد الدولي السوري مارديك مردكيان الحمرية إلى أجواء المباراة، بتسجيله هدف التعادل، بعد مجهود فردي رائع، أنهاه بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء، سجل بواسطتها هدف التعادل في الدقيقة 58.
وسجل المدافع عبدالله جاسم الهدف الثاني لـ «الإعصار» من رأسية في الدقيقة 90، مستفيداً من ضربة حرة نفذت داخل منطقة الجزاء، ترجمها بنجاح داخل شباك الحارس منصور غلوم، ليهدي فريقه الفوز الـ 18 في سجله، ليوسع فارق الصدارة بينه وأقرب ملاحقيه دبا الحصن «الوصيف»، والغائب عن مباريات «الجولة 27»، إلى ثماني نقاط كاملة.

نتائج «الجولة 27»

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العربي - الرمس 2- 0
مصفوت - سيتي 4-1
مسافي - العروبة 1- 3
الذيد - فرسان هسبانيا 2- 2
الجزيرة الحمراء - جلف أف سي 2-2
الحمرية - حتا 1-2
بينونة - الفجيرة 0- 3

الخميس 30 مارس
التعاون - الإمارات 22:00

 

دوري الدرجة الأولى
حتا
الحمرية
الرمس
مصفوت
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