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27 هدفاً في افتتاحية «عجمان الحكومية»

27 هدفاً في افتتاحية «عجمان الحكومية»
26 مارس 2023 23:07

عجمان (الاتحاد)
تواصلت فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، لليوم الثاني على التوالي، حيث شهدت الجولة الأولى ارتفاع نسبة التهديف إلى 27 هدفاً في 6 مباريات حتى الآن، منها 17 هدفاً في اليوم الأول و10 في اليوم الثاني.
وفي المباراة الأولى فاز فريق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على دائرة الميناء والجمارك بهدف وحيد، وحسم التعادل السلبي مواجهة جامعة عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، بينما انتهت المباراة الثالثة بفوز مثير لفريق الإدارة العامة للدفاع المدني على جامعة المدينة عجمان 6-3.
وتنطلق غداً الاثنين مباريات الجولة الثانية بثلاث مباريات مهمة، حيث سيلتقي فريق مصرف عجمان (3 نقاط) المنتشي بفوزه الكبير في الجولة الأولى بفريق جامعة المدينة عجمان (من دون نقاط) في العاشرة مساء، ويواجه حامل اللقب دائرة البلدية والتخطيط (3 نقاط) فريق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف (3 نقاط) في قمة مباريات المجموعة في الحادية عشرة مساء، وتجمع المباراة الثالثة هيئة النقل (3 نقاط) ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري (نقطة واحدة) الثانية عشرة مساء.
وفي بطولة كرة قدم الصالات استعرض فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بفوز كبير على شباب الرقايب بنتيجة 13-0، في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الأولى، وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة فاز دائرة البلدية والتخطيط على ملاعب الجوكر 5-2.

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