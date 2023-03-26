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الرياضي

«أدنوك للمحترفين» يطرق أبواب «جولات الحسم»

«أدنوك للمحترفين» يطرق أبواب «جولات الحسم»
26 مارس 2023 22:28

معتصم عبدالله (دبي)

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يطرق «دوري أدنوك للمحترفين» أبواب جولات الحسم مع العودة المرتقبة لقطار المنافسة بمباريات «الجولة 21» والمقررة أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين على التوالي، والتي تعقب التوقف الحالي للمنافسة بداعي «أيام الفيفا»، والذي يعد الأخير في «روزنامة» الدوري الذي يُسدل عليه الستار في مايو المقبل.
وسيكون جمهور «دورينا» على موعد مع سهرات رمضانية بداية من «الجولة 21»، والتي تنطلق الجمعة بمباراتي البطائح وعجمان، والوحدة والشارقة، وتستكمل السبت بمباريات الظفرة وبني ياس، الوصل والجزيرة، وقمة العين وشباب الأهلي، وتختتم الجولة الأحد بمباراتي النصر واتحاد كلباء، ودبا وخورفكان.
وتتنافس 5 أندية نظرياً على لقب الدوري، خلال الموسم الحالي بقيادة شباب الأهلي المتصدر بـ 45 نقطة، يليه العين الوصيف برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف أمام الوصل الثالث، والوحدة الرابع بالرصيد ذاته من النقاط، فيما يحتل الشارقة المركز الخامس برصيد 38 نقطة.
ويقطع «دورينا» بنهاية الجولة المقبلة نحو أكثر من 80 % من مشواره نحو الحسم بنهاية «الجولة 26»، حيث تقام مباريات الجولة 22 أيام 7 و8 و9 أبريل، وتختتم بالمباراة المؤجلة للوحدة أمام ضيفه دبا في 13 أبريل، فيما تقام «الجولة 23» يومي 18 و19 أبريل، تعقبها «الجولة 24» يومي 24 و25 أبريل، و«الجولة 25» يومي 6 و7 مايو، و«الجولة 26» والأخيرة يومي 12 و13 مايو، وتنتظر الأندية الاعتماد الرسمي لرابطة المحترفين لموعد مباريات الجولات الثلاث الأخيرة.
وتختتم «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» موسم مسابقات رابطة المحترفين للمرة الأولى في الموسم الحالي 2022- 2023، بإقامة مباريات الدور نصف النهائي في جولة الذهاب 17 و18 مايو المقبل، والإياب 21 و22 مايو، على أن يقام النهائي في 27 مايو 2023.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
العين
الشارقة
الوصل
الوحدة
الجزيرة
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