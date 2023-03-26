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إصابة كايو بخلع في الكتف

إصابة كايو بخلع في الكتف
26 مارس 2023 21:54

 
معتز الشامي (دبي)

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أعلن الجهاز الطبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، إصابة كايو كانيدو مهاجم «الأبيض» والعين بخلع في مفصل الكتف والترقوة، بعد خضوعه للفحص، وتتم إحالته إلى أحد استشاريي العظام لتحديد برنامج علاجه ومدة غيابه عن الملاعب.
وتعرض كايو لإصابة قوية خلال مباراة المنتخب أمام طاجيكستان، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ويعاني «الأبيض» غياب عدد من عناصره الأساسية بداعي الإصابة، حيث ارتفعت قائمة الغيابات إلى 9 لاعبين عن المعسكر الحالي في أبوظبي، بعد استبعاد حسين مهدي، وليد عباس، يحيى الغساني، علي صالح، شاهين عبد الرحمين، علي مبخوت، بندر الأحبابي، خالد الظنحاني وأنضم كايو كانيدو إلى القائمة ليخرج من معسكر «الأبيض».

الإمارات
كايو كانيدو
العين
طاجيكستان
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