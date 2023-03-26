الإثنين 27 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أبيض الشاطئية» رابع كأس آسيا

«أبيض الشاطئية» رابع كأس آسيا
26 مارس 2023 21:49

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان
الإمارات الخامسة عالمياً والأولى عربياً في توفير علاج لمرض وراثي نادر

حصد منتخب كرة القدم الشاطئية المركز الرابع في كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند، بعد خسارته أمام عُمان 2-4، في مباراة تحديد المركز الثالث التي جرت في مدينة بتايا، وسجل هدفي المنتخب راشد عيد.
وكان «أبيض الشاطئية» قد حقق الفوز في دور المجموعات على أوزبكستان 4–0، وماليزيا 4 -2، بينما خسر أمام إيران 2-7، وتأهل إلي ربع النهائي للبطولة، ونجح في التغلب على تايلاند 4-2، ليلاقي بعدها اليابان في نصف النهائي، ولكنه خسر 1- 5.
يُذكر أن منتخبنا الوطني سبق له المشاركة ثماني مرات في بطولة كأس آسيا، ونجح في حصد لقبها مرتين عامي 2007 و2008، ونال لقب وصيف قارة آسيا مرتين في نسختي 2017 و2018.
وتأهل إيران واليابان وعُمان من قارة آسيا إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية «دبي 2023»، أما منتخبنا يشارك في مونديال الشاطئية لكون الإمارات مستضيفة الحدث.
 

الإمارات
الكرة الشاطئية
عمان
تايلاند
أوزبكستان
ماليزيا
إيران
اليابان
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«لسنا فريقاً» تطيح كونتي خارج «السبيرز»
الرياضي
«لسنا فريقاً» تطيح كونتي خارج «السبيرز»
اليوم 02:30
حاكم عجمان مستقبلاً المهنئين بحضور عمار النعيمي (وام)
الإمارات
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان
اليوم 02:06
سلطان بن أحمد القاسمي خلال أداء واجب العزاء في وفاة جلال الريسي (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يعزي في وفاة جلال الريسي
اليوم 02:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©