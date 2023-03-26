«أبيض الشاطئية» رابع كأس آسيا



أبوظبي (الاتحاد)

حصد منتخب كرة القدم الشاطئية المركز الرابع في كأس آسيا التي تستضيفها تايلاند، بعد خسارته أمام عُمان 2-4، في مباراة تحديد المركز الثالث التي جرت في مدينة بتايا، وسجل هدفي المنتخب راشد عيد.

وكان «أبيض الشاطئية» قد حقق الفوز في دور المجموعات على أوزبكستان 4–0، وماليزيا 4 -2، بينما خسر أمام إيران 2-7، وتأهل إلي ربع النهائي للبطولة، ونجح في التغلب على تايلاند 4-2، ليلاقي بعدها اليابان في نصف النهائي، ولكنه خسر 1- 5.

يُذكر أن منتخبنا الوطني سبق له المشاركة ثماني مرات في بطولة كأس آسيا، ونجح في حصد لقبها مرتين عامي 2007 و2008، ونال لقب وصيف قارة آسيا مرتين في نسختي 2017 و2018.

وتأهل إيران واليابان وعُمان من قارة آسيا إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية «دبي 2023»، أما منتخبنا يشارك في مونديال الشاطئية لكون الإمارات مستضيفة الحدث.

