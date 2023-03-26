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كازاخستان تسقط الدنمارك بـ«ريمونتادا الـ3 دقائق»

كازاخستان تسقط الدنمارك بـ«ريمونتادا الـ3 دقائق»
26 مارس 2023 21:40

نور سلطان (د ب أ)
فجر منتخب كازاخستان مفاجأة من العيار الثقيل بتصفيات أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024"، بعدما قلب تأخره صفر / 2 أمام ضيفه منتخب الدنمارك، إلى انتصار مثير 3 / 2 في الدقائق الأخيرة، بالجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة بالتصفيات. 

وحصد منتخب كازاخستان أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه منتخب سلوفينيا يوم الخميس الماضي، في الجولة الافتتاحية، ليتقدم للمركز الثاني مؤقتاً لحين انتهاء باقي لقاءات الجولة اليوم. 

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في المقابل، توقف رصيد منتخب الدنمارك عند 3 نقاط، في المركز الرابع مؤقتاً، بعدما استهل مسيرته في المجموعة بالفوز 3 / 1 على ضيفه منتخب فنلندا يوم الخميس أيضاً. وتقدم منتخب الدنمارك بهدفين نظيفين في الشوط الأول حملا توقيع راسموس هويلوند في الدقيقتين 21 و36 على الترتيب، قبل أن يقلب منتخب كازاخستان الطاولة في الشوط الثاني.
وأدرك منتخب كازاخستان التعادل، بعدما أحرز هدفين سجلهما باختيار زايندينوف من ركلة جزاء في الدقيقة 73، وأسخات تاجيبيرجن في الدقيقة 86.
وتواصلت الإثارة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، حيث لم يكتف منتخب كازاخستان بنقطة التعادل، بعدما سجل لاعبه أيات أيمبيتوف الهدف الثالث في الدقيقة 89، ليمنح أصحاب الأرض انتصارهم الأول في مشوار التصفيات.

كأس أمم أوروبا
كازاخستان
الدنمارك
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