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الرياضي

ناجلسمان يعود إلى بايرن ميونيخ!

ناجلسمان يعود إلى بايرن ميونيخ!
26 مارس 2023 17:00

برلين (د ب أ)

لا يستبعد شتيفان إيفنبرج لاعب وسط بايرن ميونيخ سابقاً، إمكانية عودة جوليان ناجسلمان يوماً ما لتدريب النادي البافاري. 

وأقيل ناجلسمان من تدريب بايرن يوم الجمعة الماضي وخلفه توماس توخيل، بعد التفريط في صدارة البوندسليجا قبل تسع جولات من نهاية الموسم. وانتقد الكثير من المشجعين هذا القرار عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما صدرت تصريحات عن جوشوا كيميتش وصفها البعض بأنها انتقاد لمجلس إدارة بايرن ميونيخ. 

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وقال إيفنبرج لبوابة "تي أونلاين": "الشيء الأكثر أهمية لناجلسمان الآن هو التعلم من هذه التجربة خلال عمله التالي، إنه مدرب جيد حقاً، لكن في بايرن هناك المزيد". 

وأضاف: "إذا عمل على ذلك فقد يحظى بفرصة العودة إلى ميونيخ مجدداً ربما في غضون عشرة أعوام".
وقد يستفيد ناجلسمان "35 عاماً" من حرص بايرن ميونيخ على الاستعانة بمدربين يتحدثون اللغة الألمانية، لتفادي المشاكل التي واجهت الإسباني بيب جوارديولا والإيطالي كارلو انشيلوتي في الماضي.
وجاء التعاقد المفاجئ مع توماس توخيل وسط تكهنات من اقترب توتنهام الإنجليزي من التعاقد معه خلفاً لمدربه الإيطالي الحالي أنطونيو كونتي. وقد يجد ناجلسمان نفسه مرشحاً لتدريب توتنهام وربما باريس سان جيرمان الفرنسي أو ريال مدريد الإسباني. 

 

جوليان ناجلسمان
بايرن ميونيخ
توماس توخيل
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