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الرياضي

«البارسا» ظلم «قائد البرتقالي»

«البارسا» ظلم «قائد البرتقالي»
26 مارس 2023 16:51

أنور إبراهيم (القاهرة)

تجدد اللقاء بين النجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب أتليتكو مدريد ومواطنه رونالد كومان مديره الفني السابق في برشلونة، والذي يتولى من بداية هذا العام القيادة الفنية للمنتخب «البرتقالي»، بعد ولاية أولى لم تكن الأفضل. 

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والمعروف أن كومان لم يستمر طويلاً مع البارسا، وإنما أقيل بعد أشهر قليلة من بداية موسم 21/2022، وحل محله الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي.
وانتهز ديباي فرصه وجوده مع منتخب بلاده، بمناسبة التصفيات الأوروبية المؤهلة لـ «يورو 2024»، وأجرى لقاء مع صحيفة «إلجيمين داجبلاد» الهولندية، أبدى خلاله خيبة أمله وإحباطه من سوء المعاملة التي تلقاها كومان في النادي الكتالوني، وتعمد الإدارة الإساءة إليه. وقال ديباي: الطريقة التي عومل بها كومان لم تكن صحيحة ولم يكن يستحقها على الإطلاق، لأنه مدرب كبير وشخصية رائعة.
وأبدى ديباي، الذي غادر برشلونة إلى أتليتكو مدريد في يناير الماضي، حزنه الشديد لاضطراره للرحيل عن البارسا، وإن كان اعترف بأن رحيله كان ضرورياً لأنه لم يكن يلعب إلا لدقائق معدودة في النصف الأول من الموسم.
وأضاف قائلاً: بالتأكيد شعرت بخيبة أمل وإحباط عند الرحيل، ولكن خيبة الأمل جزء من الحياة. 

وتابع: في كرة القدم يجب على اللاعب أن يستمر في العمل وبذل الجهد من أجل إحراز تقدم مستمر، وأن يكون لديه الطموح الدائم. وأحياناً تمضي الأمور سريعاً جداً نحو التغيير، والآن أشعر بأنني في فورمة أفضل كثيراً مع أتليتكو، وزادت فرصتي في اللعب أكثر. ويأمل ديباي في مساعدة ناديه الجديد أتليتكو في إنهاء الموسم في المركز الثاني على الأقل، متقدماً على الجار اللدود ريال مدريد، وعلى مستوى منتخب بلاده يتمنى أن يصل إلى نهائيات «يورو 2024» في ألمانيا، رغم بداية «البرتقالي» السيئة في تصفيات هذه البطولة وخسارته مباراته الأولى صفر/4 أمام منتخب فرنسا.
يذكر أن ممفيس ديباي، المولود في 13 فبراير 1994«29 عاماً»، بدأ مسيرته الاحترافية مع آيندهوفن «11/2015»، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد «15/2017»، وبعدها إلى أوليمبيك ليون «17/2021»، ثم برشلونة 21/2023، وأخيراً استقر هذا العام في أتليتكو مدريد. ولعب ديباي لكل منتخبات الشباب تحت 15 و16 و17 و19 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2013.

ممفيس ديباي
برشلونة
رونالد كومان
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