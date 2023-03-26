الإثنين 27 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تيديسكو يقود «الشياطين» بعد عيادة الأسنان

تيديسكو يقود «الشياطين» بعد عيادة الأسنان
26 مارس 2023 16:48

كولونيا (د ب أ)
في مطلع ديسمبر الماضي كان دومينيكو تيديسكو يجلس في عيادة الأسنان الخاصة به، ينتظر مرور الوقت لمعرفة ما يحدث في عالم كرة القدم، عقب إقالته المفاجئة من تدريب نادي لايبزج الألماني. 

وقرأ تيديسكو عن قرار إقالة روبرتو مارتينيز من تدرب منتخب بلجيكا "الشياطين الحمر" عقب الخروج من دور المجموعات لمونديال قطر.
وقال الألماني تيديسكو: "على الفور أرسلت صورة لأصدقائي وكتبت، ستكون هذه وظيفة رائعة، فريق جيد ولاعبين جيدين، لكني لم أفكر بأن هذه اللحظة ستنتهي بهذه الطريقة". 

وتولى تيديسكو "37 عاماً" المولود في إيطاليا، تدريب منتخب بلجيكا في الشهر التالي لإقالة مارتينيز، واستهل مشواره مع الفريق بالفوز على مضيفه السويدي 3 /صفر في بداية مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، ثم سيواجه الآن المنتخب الألماني في مباراة ودية في كولونيا بعد غد الثلاثاء. 

أخبار ذات صلة
رونالدو يعزز أرقامه الدولية بثنائية في لوكسمبورج
كازاخستان تسقط الدنمارك بـ«ريمونتادا الـ3 دقائق»

وخرج الفريقان من دور المجموعات للمونديال، لكنه أكد أن منتخب ألمانيا لديه "إمكانات هائلة ولاعبون رائعون"، لكن حقيقة أنه سيقود منتخب بلجيكا في كأس أمم أوروبا التي تستضيفها بلاده ألمانيا، لم تطرأ لذهنه حينما كان يفكر في المنصب. 

وأشار المدرب الألماني الشاب "الأمر ليس أنني قلت أن بطولة كأس أمم أوروبا ستقام في ألمانيا، لذا علي أن أصبح مدرباً لمنتخب وطني في مكان ما، الأمر لم يسير هكذا، إنها قصة رائعة ، لكن المشوار لا يزال طويلاً قبل الوصول لهذه النقطة". 

وتلعب بلجيكا في مجموعة واحدة مع السويد وإستونيا وأذربيجان بالإضافة إلى المنتخب النمساوي الذي يقوده المدرب الألماني رالف رانجنيك.

كأس أمم أوروبا
دومينيكو تيديسكو
بلجيكا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«لسنا فريقاً» تطيح كونتي خارج «السبيرز»
الرياضي
«لسنا فريقاً» تطيح كونتي خارج «السبيرز»
اليوم 02:30
حاكم عجمان مستقبلاً المهنئين بحضور عمار النعيمي (وام)
الإمارات
الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان
اليوم 02:06
سلطان بن أحمد القاسمي خلال أداء واجب العزاء في وفاة جلال الريسي (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يعزي في وفاة جلال الريسي
اليوم 02:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©