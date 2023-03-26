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الرياضي

كارفالهال.. من الوحدة إلى إنقاذ سيلتا فيجو

كارفالهال.. من الوحدة إلى إنقاذ سيلتا فيجو
26 مارس 2023 14:57

سلطان آل علي (دبي)
يعيش نادي سيلتا فيجو الإسباني فترة وردية بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال في نوفمبر الماضي، وهو الذي تمت إقالته من تدريب الوحدة بعد 94 يوماً فقط في قيادة «العنابي»، ليصبح اليوم أحد أبرز مدربي الدوري الإسباني خلال فترة قياسية.
وتعاقد سيلتا فيجو مع كارفالهال بعد شهر من إقالته من تدريب الوحدة. وقد كان الفريق في المركز الـ16 القريب من الهبوط وبرصيد 11 نقطة خلال12 جولة. كما استقبلت شباكه حينها 24 هدفاً كثاني أضعف خط دفاع في المسابقة.
وتغير الحال تماماً مع المدرب البرتغالي المنقذ! حيث يظهر ترتيب الدوري الإسباني أنّ سيلتا فيجو ومنذ وصوله يحتل المركز الخامس في تجميع النقاط بواقع 23 نقطة من 14 مباراة. 

ولا يتفوق على سيلتا فيجو سوى ريال مدريد (24) وريال سوسيداد (26) وأتليتكو مدريد (28) وبرشلونة (37). وقد فاز سيلتا فيجو خلال هذه الفترة بـ6 مباريات وتعادل في 5 وخسر 3 مرات فقط، كانت أمام أوساسونا بنتيجة 2-1 في المباراة الافتتاحية لرحلة المدرب البرتغالي، ثم أمام مايوركا بنتيجة 1-0 وأمام أتليتكو مدريد بهدف وحيد في الدقيقة 89. 

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ويبقى الأهم أن خط دفاع الفريق لم يستقبل سوى 11 هدفاً ليصبح رابع أقوى دفاع في هذه الفترة. كما أنه خامس أقوى خط هجوم بتسجيل 19 هدفاً.
وتقدم سيلتا فيجو في سلم الترتيب من المركز 16 إلى المركز التاسع في الوقت الحالي. وهو على بعد نقطتين فقط من المركز الثامن والسابع.
وقد برز اللاعب الشاب غابري فيجا «20 عاماً» تحت قيادة كارفالهال، وهو الذي يهتم بتطوير اللاعبين الشباب. حيث كان حضوره حاسماً بتسجيله 6 أهداف وصناعة هدفين من أصل 19 هدفاً للفريق، مما تشكل نسبته 42% من إجمالي الأهداف.

سيلتا فيجو
ريال مدريد
برشلونة
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