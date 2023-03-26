أنشيلوتي مطلب برازيلي

طنجة (رويترز)

أكد إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سيكون الخيار الجلي لتولي قيادة المنتخب الأول إذا كان متاحاً بنهاية الموسم الأوروبي.

وأقر رودريجيز بأن المدرب الإيطالي البالغ عمره 63 عاماً على رأس قائمة المرشحين لخلافة تيتي، الذي رحل عن تدريب المنتخب البرازيلي بعد الخروج من دور الثمانية بكأس العالم 2022 أمام كرواتيا.

وقال رودريجيز في مقابلة حصرية مع رويترز: "يحظى أنشيلوتي باحترام جميع اللاعبين. ليس فقط رونالدو نازاريو أو فينيسيوس جونيور، وإنما كل من لعب تحت إمرته".

وأضاف: "أحبه حقيقة لصدقه في طريقة عمله وعمله المتواصل. إنه غني عن التعريف. إنه مدرب بارع حقق الكثير من الإنجازات ونأمل أن يحقق المزيد".

وكان أنشيلوتي أحد محاور حديث لاعبي المنتخب البرازيلي على مدار الأيام الماضية قبل الخسارة 2-1 أمام المغرب ودياً، إذ أثنى عدد من اللاعبين بينهم فينيسيوس جونيور وإيدرسون ورودريجو وكاسيميرو على المدرب الإيطالي.

لكن رودريجيز قال إن الهوس بأنشيلوتي انتقلت كذلك إلى الجماهير البرازيلية.

وقال: "أنشيلوتي ليس المدرب المفضل للاعبين فقط، لكن يبدو أنه كذلك بين الجماهير. أينما ذهبت في البرازيل، في كل ملعب، هو أول من يسألني المشجعون عنه".

وأضاف: "إنهم يتحدثون عنه بحب، تقديراً للعمل المثالي الذي قام به في مسيرته. فلنكن على يقين بالله وننتظر الوقت المناسب وسنرى إذا ما كان بمقدورنا تحقيق ذلك في سعينا لتعيين مدرب جديد لمنتخب البرازيل".