رودولفو: «الأبيض» تنقصه «الشراسة الهجومية»

مصطفى الديب (أبوظبي)



يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريبه الأخير الاثنين، استعداداً للقاء تايلاند يوم الثلاثاء المقبل، في التجربة الودية الثانية والأخيرة بالمعسكر الإعدادي بالعاصمة أبوظبي، خلال فترة التوقف الدولي، ضمن برنامج تحضيرات «الأبيض» الأولية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتقام المباراة باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي.

ومن المنتظر أن يواصل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب المنتخب تجربة الوجوه الجديدة أمام تايلاند لمنحهم فرصة الحصول على المزيد من الخبرة الدولية مع «الأبيض»، خاصة أنه يسعى لاختيار مجموعة يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً، في ظل امتلاكهم الإمكانيات التي تؤهلهم لتمثيل الإمارات في الفترة المقبلة.

ووصف رودولفو، مباراة «الأبيض» وطاجيكستان التي انتهت بالتعادل من دون أهداف بـ «المفيدة»، وقال: كانت مواجهة مهمة ورغم أن الأداء لم يكن جيداً في الشوط الأول، إلا أنه تحسن في الشوط الثاني، وكان ينقص اللاعبين فقط بعض الشراسة الهجومية.

وأضاف: شهد اللقاء تجربة مجموعة من اللاعبين الشباب الذين أبلوا بلاءً حسناً، ومن المؤكد أن مستقبلهم سيكون جيداً.

وأكد رودولفو أنه رأي فيهم القدرة على تمثيل المنتخب، في ظل الغيابات العديدة بسبب الإصابات، مشيراً إلى أن الهدف من مباراتي طاجيكستان وتايلاند هو اكتشاف وجوه جديدة تفيد الإمارات مستقبلاً، مشيراً إلى أنه بشكل عام راض عن أداء اللاعبين خلال المباراة، ورغم أنها ودية، إلا أننا كنا نطمح إلى الفوز، ولكن علينا الصبر حتى تتحقق الأهداف.

وعن عدم التسجيل خلال اللقاء، قال: المطلوب ضرورة التحلي بالهدوء في اللمسة الأخيرة، بعدما صنعنا العديد من الفرص،

ومن الضروري الصبر على هذه المجموعة، خاصة أن الوقت الراهن في نهاية الموسم وهناك من يعاني من حالة الإرهاق التي تؤثر على أداء اللاعبين بشكل عام، والمجموعة التي غابت تعرف الطريقة التي ألعب بها بشكل أفضل، وعلينا التعامل مع الواقع والسعي اكتشاف وجوه جديدة.

وشدد رودولفو على أن الوجوه الجديدة استغلوا الفرصة وتمسكوا بها ولن يكون وجودهم مؤقتاً، ويتم الاعتماد عليهم من أجل ثقلهم.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من العناصر الشابة التي قدمت مستوى جيداً، وضمت التشكيلة الأساسية لمنتخبنا علي خصيف، خليفة الحمادي، عبد العزيز هيكل، عبد السلام محمد، عبد الله إدريس، عبد الله حمد، محمد عبد الباسط، عبد الله رمضان، حارب عبد الله، فابيو ليما وكايو كانيدو.

وأجرى الجهاز الفني تبديلات في الشوط الثاني، حيث شارك خالد السناني بدلاً عن علي خصيف، وشارك طحنون الزعابي وبلال عبد الله مكان عبد الله حمد ومحمد عبد الباسط، وحل أحمد عامر بديلاً لكايو كانيدو بعد إصابته، وخرج عبد العزيز هيكل وحل مكانه عبد الله الكربي.